Textilien für Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung und Vereinskleidung

Neben der Qualität von Produkten und Dienstleistungen spielt die Bekleidung der Mitarbeiter und Angestellten für Unternehmen und andere gewerbliche Betriebe eine wichtige Rolle.

(firmenpresse) - Oftmals entscheidet der erste Eindruck, ob potentielle Kunden in Zukunft die Serviceleistungen eines Unternehmens in Anspruch nehmen. Mit Stick Magic werden unterschiedliche Textilien für den Arbeitsalltag wie Hemden und Blusen mit Stickereien ansprechend gestaltet. Je nach Kundenwunsch wird die Bekleidung mit den Namen des Unternehmens oder einem relevanten Slogan bestickt. Bestickte Arbeitsbekleidung aus hochwertigen Materialien ist ein wesentlicher Bestandteil der Corporate Identity eines Unternehmens. Bei Stick Magic finden Kunden ein umfangreiches Angebot an Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung und auch Vereinskleidung, die mit Stickereien individuell gestaltet werden kann.



Stickerei Magic Stick: jahrelange Erfahrung im Bereich Textilveredelung



Magic Stick ist ein etablierter Spezialist im Bereich Textilveredelung. Zum Portfolio des Unternehmens gehören das Sticken und Drucken von Firmenlogos, Vereinsnamen, Motiven, Grafiken und Schriftzügen. Auch nach intensive und mehrmaligem Waschen behalten die Stick- oder Druckmotive ihre scharfen Konturen und ihre Farbbrillanz. Zur Textilveredelung von Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung und Vereinskleidung benutzt das Unternehmen Magic Stick zwei Methoden: Textildruck und Stickerei.



Hochwertige Druckverfahren



Je nach Auftrag wird der Siebdruck, Flock- oder Flexfoliendruck oder der Digitaldruck verwendet. Für sehr große Stückzahlen ist besonders der Digitaldruck hervorragend geeignet. Das gewünschte Motiv wird vom Computer direkt an einen Drucker weitergeleitet. Anschließend übertragt beispielsweise eine Laserdruckmaschine das Bild auf die Bekleidung. Mithilfe des Digitaldrucks können auch sehr bunte, komplexe Bilder und Motive auf diverse Textilien gedruckt werden. Mithilfe des Digitaldrucks können auch sehr bunte, komplexe Bilder und Motive auf diverse Textilien gedruckt werden. Eine kostengünstige Variante, um Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung und Vereinskleidung zu bedrucken, ist das Siebdruckverfahren. Hier wird das CMYK-Farbsystem verwendet. Aus vier Grundfarben werden alle anderen Farbtöne gemischt. Bei Flex- und Flockdruck schneidet man die Motive aus Folien heraus. Aufgrund zusätzlicher Wärme und durch starkem Druck verschmilzt das Motiv den Textilien. Beim Flexdruck sind die Motive glatt und nur geringfügig fühlbar, während beim Flockdruck eine samtartige Oberfläche entsteht. Obwohl bei dieser Druckvariante keine Farbverläufe möglich sind, überzeugt sie durch Langlebigkeit.





Stickerei zur Textilveredelung von Arbeitsbekleidung und Vereinskleidung



Bei Magic Stick besteht auch die Option, Arbeitsbekleidung, Vereinskleidung und Berufsbekleidung mit Stickerei zu veredeln. Logos, Schriftzüge und Motive werden mit hochwertigen Garnen auf die Textilien aufgestickt. Die Textilstickereien überzeugen durch ihre optimierte Haltbarkeit und ihre Widerstandsfähigkeit auch bei widrigen Witterungseinflüssen. Die Textilstickerei ist eine hervorragende Möglichkeit, um Logos oder Slogans von Unternehmen oder die Namen der Angestellten auf den Textilien anzubringen. Die Stickerei Magic Stick nutzt für diese Textilveredelung eine moderne 6-Kopf-Stickmaschine sowie zehn Einkopf-Stickmaschinen. Mithilfe dieser innovativen Maschinen können kleine Aufträge von Privatpersonen und Großaufträge von Unternehmen kurzfristig und zuverlässig umgesetzt werden. Für die Stickerei werden nur Garne von renommierten Herstellern verwendet. Unternehmen, die sich wirkungsvoll und ansprechend präsentieren möchten, sollten sich für die Textilveredelung entscheiden.



Arbeitsbekleidung und Vereinskleidung direkt bei Magic Stick erwerben



Unternehmen haben die Möglichkeit, Arbeitsbekleidung direkt im Online-Shop von Magic Stick zu erwerben. Das Angebot umfasst anderem Hemden, Blusen, Kochjacken, Kochhosen und andere berufsspezifische Textilien. Auch im Bereich Vereinskleidung bietet Magic Stick eine umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Textilien wie T-Shirts, Sweater, Jacken und Caps.











