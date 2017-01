Erstes Lizenzprojekt von Designdschungel

(ots) - Zusammen mit dem Licensing-Team der Mediengruppe RTL

Deutschland geht Laura Noltemeyer als erste Influencerin eine

Kooperation mit AS Création ein. Damit reiht sie sich als Betreiberin

des Blogs Designdschungel in die Riege namhafter Designer wie Jette

Joop, Michael Michalsky und Versace ein, die hinter den

Tapeten-Kreationen von AS Création stehen.



Das erste Designprodukt, das im Rahmen dieser Kooperation

entstanden ist, stellt AS Création zusammen mit Laura Noltemeyer am

11.1.2017 auf der Internationalen Fachmesse für Wohn- und

Objekttextilien Heimtex in Frankfurt vor. Insgesamt beinhaltet die

Lizenzkooperation die Kreation von mindestens vier Tapetenserien

unter ihrem Label Designdschungel. Neben ihrem kreativen Input, den

Laura bei der Erstellung der Tapeten liefert, wird sie über die

Tapeten in ihrem Blog und auf ihren Social Media-Kanälen berichten.

Zusätzlich wird es pro Serie eine Homestory in Bildern passend zur

jeweiligen Tapete geben.



Annette Kunze, Bereichsleiterin Licensing bei RTL Interactive:

"Wir sind stolz darauf, mit Laura Noltemeyer und ihrem Blog

Desgindschungel das erste Lizenzprodukt mit der Firma AS Création

umgesetzt zu haben. Mit ihrem treffsicheren Gespür für Trends in den

Bereichen Lifestyle und Fashion verkörpert sie eine populäre und

authentische Marke auch für den Lizenzmarkt. So sind wir überzeugt,

dass Laura mit ihrer Affinität zu Interieur Design den

Tapetenhersteller AS Création bereichern wird."



Laura Noltemeyer, Designdschungel: "Eine Zusammenarbeit mit AS

Création ist für mich sehr interessant und ich freue mich, etwas

Neues auszuprobieren. Die Firma ist für mich schon ein Begriff aus

der Zeit meines Architekturstudiums. Mir sind in Räumlichkeiten das

Zusammenspiel von Farbe, Wirkungen und Atmosphäre sehr wichtig und es

macht mir Spaß den Lesern Tipps für die eigenen vier Wände



weiterzugeben. Nun kann ich bei der Erstellung von Wandbekleidungen

sogar noch meine Kreativität ausleben."



Anfang Dezember 2016 übernahm die Mediengruppe RTL als

Lizenzagentur die Vermarktung von Laura Noltemeyer, die den Blog

Designdschungel betreibt. Laura Noltemeyer ist Autorin beim Fashion &

Lifestyle Web-Magazin BLOGWALK, das von der Mediengruppe RTL

produziert wird. Außerdem war sie bereits als Influencer eines der

Kampagnengesichter einer Bertelsmann-übergreifenden Kampagne für

L'Oréal Paris.



Über AS Création



Die A.S. Création Tapeten AG ist der jüngste Tapetenhersteller in

Deutschland und heute einer der führenden europäischen

Tapetenhersteller. Produziert wird an dem Standort in Wiehl-Bomig.

Ende 2012 wurde darüber hinaus die Tapetenproduktion in Dzerzhinsk,

Russland aufgenommen. Neben der Produktion von Tapeten handelt A.S.

Création mit hochwertigen Dekorationsstoffen (Tochterfirma Indes

Fuggerhaus Textil GmbH). Im Bereich der Tapetenproduktion werden

jährlich mehr als 2.000 verschiedene Tapeten und Bordüren in allen

Materialqualitäten und für alle Anwendungsbereiche neu entworfen. Das

aktuelle Sortiment umfasst über 6.000 Artikel in ca. 80 verschiedenen

Kollektionen. A.S. Création bietet seinen Kunden vielfältige

Dienstleistungen: ganzheitliche Abteilungsplanung, Ladenbau,

Disposervice, Dekoservice, individuelle Marketingkonzepte,

Verkaufsförderungspakete, Konzepte für den Point of Sale (POS) sowie

24h-Lieferservice.







