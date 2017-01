Paartherapie Köln: Odendahl & Kollegen

Stark aufgestellt ins Jahr 2017

Helga Odendahl, Diplom Psychologin

Das Medizinische Versorgungszentrum für Psychotherapie Odendahl & Kollegen bietet ihnen eine Vielzahl von unterschiedlich ausgelegten Therapieverfahren mit bei hervorragend ausgebildeten Kollegen. Um möglichst breit gefächert aufgestellt zu sein bieten wir in unseren Praxisräumen viele verschiedene Therapieansätze. Unter anderem Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und Psychoanalyse. Auch im Bereich der Paartherapie haben wir sehr viele Möglichkeiten um ihnen gut Hilfe leisten zu können und sie auf ihrem persönlichen Weg gut begleiten zu können.

Die Phrase "neues Jahr, neues Glück" ist ein Satz, den jeder schon einmal als Durchhalteparole in Zeiten wo es nicht so gut lief bekommen hat, aber auch als Ratschlag schon einmal verteilt hat. Die Phrase wird häufig verwendet, kann aber durchaus etwas bedeuten, wenn sie selber das neue Jahr als Motivation nehmen um an Dingen zu arbeiten, die sie gerne ändern möchten. Viele Menschen wünschen sich, dass ihre Beziehung besser wäre. Dabei ist immer natürlich die persönliche Situation zu betrachten, jedoch muss man auch in Betracht ziehen was Sie selber machen können um ihre Situation in ihrer Beziehung zu ändern. Das ist natürlich erst einmal leichter gesagt als getan.

Jedoch gibt es in der psychologischen Betreuung speziell ausgebildete Fachleute, die ihnen dabei helfen können in einer Paartherapie, alleine oder auch mit ihrem Partner ihre Beziehung zusammen zu analysieren, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und ihnen die nötigen Techniken und Werkzeuge zu vermitteln in denen sie auch außerhalb der Paartherapie an ihrer Beziehung arbeiten können. Wir haben generell die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen öfters zu verbessern sind als man annimmt. Es ist dabei jedoch wichtig, dass sie nicht auf den letzten möglichen Zeitpunkt warten, wenn es schon zu spät sein könnte. Es ist einfacher, wenn sie eine Paartherapie aufsuchen bevor es dazu kommt.

Wenn sie an einer Therapie interessiert sein sollten, dann zögern sie nicht und vereinbaren sie einen Termin. Bei uns haben sie die Möglichkeit bei drei unterschiedlichen Paartherapeuten zurecht zu kommen, welche alle einen etwas unterschiedlichen Ausbildungshintergrund besitzen und Schwerpunkttechnisch anders veranlagt sind. Dies haben wir bewusst so gewählt, damit wir ihnen als Paar den, für ihnen, besten Therapeuten/in zuweisen können. Wir therapieren alle Paare, egal welcher sexueller Orientierung und in was für einem Paarverhältnis sie sich befinden. Unsere Therapeuten sind alle in den verschiedensten bewährten aber auch aktuellen Therapiemethoden versiert und können ihnen so helfen, die beste Therapiemethode für sie und ihren Partner zu wählen.

Oft sind es auch familiäre Probleme, die eine Beziehung belasten. Wenn ihre familiäre Situation zu ihren Kindern belastet ist, dann haben sie auch die Möglichkeit bei uns eine Familientherapie aufzusuchen. In so einer Therapie steht die familiäre Beziehung im Vordergrund und sie können zusammen mit dem Therapeuten daran arbeiten.

Einer der wichtigsten Faktoren ob eine Paartherapie erfolgreich verläuft, ist ihre persönliche Veränderungsmotivation, sowie die ihres Partners. Wenn sie beide motiviert an die Therapie herangehen können, dann ist eine Verbesserung der Situation wahrscheinlich! Natürlich kann man nie Garantien verteilen. Das liegt vor Allem daran, dass jede Beziehung unterschiedlich läuft und verschiedene Dinge im Vordergrund stehen. Sollten sie nicht motiviert sein, oder mit dem Gefühl an die Therapie herangehen, dass es sowieso nicht funktionieren wird. Dann ist ein erfolgreicher Therapieverlauf natürlich eher schwierig. Auch in solchen Fällen kann es aber gut sein um eine Therapie aufzusuchen. Wir bieten Trennungsberatungen an, welche es ihnen ermöglichen soll die Beziehung möglichst im Reinen zu beenden und ihnen helfen soll auf einer kommunikativen Ebene respektvoll und vernünftig miteinander umgehen zu können.

Eine weitere wichtige Komponente um festzustellen ob eine Therapie erfolgreich verläuft ist die Patienten-Therapeuten Beziehung. Manchmal kommt es zu Problemen, weil ein Therapeut und ein Paar einfach als Menschen nicht zusammen passen. Das ist eher selten, kommt aber vor. Darum haben wir mehrere Therapeuten, um ihnen auch eine Alternative bieten zu können, sollte es mit einem einmal nicht so gut funktionieren.

In einer Paartherapie können sie viel über sich selbst und ihren Partner lernen. Wir können ihnen zeigen welche Dynamiken sie aufgebaut haben und wie sie als Paar funktionieren (und wie eben nicht). Wir können ihnen viele Wege aufzeigen in denen sie ihre Beziehung steuern können.





Im MVZ Köln für Psychotherapie Odendahl & Kollegen finden Sie kompetente und professionelle Hilfe und Unterstützung von spezialisierten Paartherapeut/innen und Berater/innen - ob als Paar, Eltern (zusammen oder getrennt) oder als Einzelperson. Eine Paartherapie ist nicht nur sinnvoll, wenn ein Konflikt oder gar die Krise bereits da ist. Nutzen Sie unser Therapie-Angebot wie ein Paar-Coaching und decken Sie die Potenziale Ihrer Partnerschaft auf. Der Kern unserer Arbeit liegt darin, dass unsere Paarberatung für Sie vor allem eines sein soll: Ertrag- und erkenntnisreich! Die Paartherapie Köln soll beiden Partnern einen Blick auf Ihre Beziehung mit allen Anteilen ermöglichen, auf Wünsche und Ziele, die Ihre Partnerschaft ausmachen sollen - sowohl Ihre eigenen, als auch die des Partners. Sie werden erstaunt sein, wie viel mehr Sie in wenigen Stunden über sich selbst und Ihren Partner erfahren und erkennen können.



Als Paartherapeut/innen arbeiten in unserem multiprofessionellem Team im MVZ Köln für Psychotherapie GmbH Odendahl & Kollegen approbierte, das heißt gesetzlich zugelassene Psychotherapeut/innen und Diplom-Psycholog/innen, sowie Diplom-Pädagog/innen. Alle Paarberater/innen verfügen über langjährige Ausbildungen und Erfahrungen in der systemischen Paarberatung. Unsere psychologische Praxis für Paartherapie in der kölner Südstadt ist zentral gelegen und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

