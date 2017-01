Robinson: Neue Anlagen in Thailand und auf den Malediven

Der Premiumanbieter für Cluburlaube wächst weiter

(LifePR) - Der Cluburlaubanbieter Robinson wächst weiter: Wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, eröffnet der Marktführer für Cluburlaube im Premiumsegment in diesem Jahr zwei neue Anlagen in Asien ? mit dem Robinson Club Khao Lak übrigens erstmals eine Anlage in Thailand. ?Wir setzen damit klar auf Fernziele, die bei Urlaubern immer beliebter werden und sehr viel Potential für Robinson bieten?, schildert Robinson-Geschäftsführer Bernd Mäser. Darüber hinaus errichtet die TUI-Tochter eine weitere Anlage auf den Malediven. Hier ist die Eröffnung ebenfalls im Herbst dieses Jahres geplant.

ROBINSON Club Khao Lak / Thailand

Der Robinson Club Khao Lak befindet sich rund 85 Kilometer entfernt von Phuket an der Westküste von Thailand inmitten des faszinierenden Khao Lak Regenwaldes. Das Grundstück erstreckt sich auf über mehr als 280.000 Quadratmetern und liegt direkt am Strand. Bis nach Khao Lak sind es rund acht Kilometer. Der Club verfügt über 320 Zimmer und Villen in 14 Kategorien in einer Größe von bis zu 350 Quadratmetern. Er ist vor allem für Paare und Singles, aber auch für Familien mit Kindern geeignet. Urlauber können sich auf fünf Pools sowie einen Familien- und Babypool inklusive Wasserrutsche freuen.

Robinson richtet sich mit dem neuen Club an ein internationales Publikum. ?Wir wollen Urlauber aus Deutschland und Europa sowie aus Asien und auch Australien erreichen. Robinson wird als Club-marke im Premiumsegment internationaler. Asien bietet sich dafür als Zielregion an?, sagt Bernd Mäser. Das kulinarische Angebot ist mehr als umfangreich: Den Gäste stehen drei Spezialitätenrestaurants zur Verfügung, Vollpension made by Robinson ist inklusive. Kinder ab drei Jahren können die Zeit im ROBY Club verbringen. Wer im Urlaub Sport treiben möchte, ist in dem neuen Club ebenfalls bestens aufgehoben: Urlauber können die zahlreichen sportlichen Angebote nutzen, der Fokus liegt vor allem auf WellFit® mit GroupFitness, Body&Mind Kursen sowie einem WellFit®-Spa. Darüber hinaus gehören Tennis, Fuß-, Volley- und Basketball sowie Bogenschießen zum Programm, als Wassersportarten Stand Up Paddling und Kajakfahren. Das Angebot an Ausflügen reicht von Trekking, Radfahren oder Strandspaziergängen an den kilometerlangen Stränden von Khao Lak bis hin zu Ausflügen in zahlreiche National- und Marineparks ? wie zum Beispiel die bekannten Similan Islands, die eines der schönsten Tauch- und Schnorchelreviere weltweit sind. Aktuell werden in dem Club zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Komplett neu errichtet wird die Sportanlage mit Tennis-, Soccer-, sowie einem Beachvolleyballplatz, darüber hinaus entsteht ein Theater.



Unter Bezeichnung Noonu errichtet Robinson zudem eine Clubanlage auf der Malediven-Insel Orivaru etwa 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Malé. Hier ist die Eröffnung ebenfalls für Herbst 2017 geplant. Die etwa 150.000 Quadratmeter große Insel mit eigener Lagune ist von einem feinsandigen Strand umgeben. Momentan entstehen auf der Insel insgesamt 60 Wasservillen, 50 Strandvillen und 40 doppelstöckigen Villen in hochwertiger Ausstattung. Die Transferzeit im Wasserflugzeug beträgt etwa 45 Minuten.

Weitere Informationen über die neuen Robinson-Clubs sind bei RTS Media Reisen in Dortmund unter 0231 584491-0 erhältlich.



RTS Media Reisen ist ein Online Reisebüro aus Dortmund mit eigenem Callcenter. RTS Media Reisen wurde 2001 gegründet und hat mittlweweile über 13 Angestellte sowie weitere externe Mitarbeiter, die in der hauseigenen IT Entwicklung tätig sind.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

RTS Media Reisen ist ein Online Reisebüro aus Dortmund mit eigenem Callcenter. RTS Media Reisen wurde 2001 gegründet und hat mittlweweile über 13 Angestellte sowie weitere externe Mitarbeiter, die in der hauseigenen IT Entwicklung tätig sind.





Dies ist eine Pressemitteilung von

RTS Media Reisen GmbH

Datum: 09.01.2017 - 14:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1442367

Anzahl Zeichen: 3674

Kontakt-Informationen:

Firma: RTS Media Reisen GmbH

Stadt: tmund





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung