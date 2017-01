Neu bei Kensingfield: Präsentationsmappe zum Festpreis

Riesen-Auswahl. Viele Optionen. UnbegrenzteÄnderungen bis zur Druckfreigabe. Individuell gestaltet.

Präsentationsmappe bei der Kensingfield Werbeagentur

(firmenpresse) - Neu: Jetzt auch Präsentationsmappen bei der Kensingfield Werbeagentur gestalten lassen. 16 verschiedene Varianten stehen zur Auswahl. Individuell gestaltet. Viele Optionen buchbar. Unbegrenzte Änderungen bis zur Druckfreigabe. Festpreis ab 34 Euro.

Seit 2008 gibt es die Kensingfield Werbeagentur als online buchbare Full-Service-Werbeagentur im Internet und sie ist im Laufe der Jahre für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu einer der beliebtesten Agenturen in diesem Segment geworden. Im März 2016 wurde sie von der Initiative Mittelstand mit dem Prädikat "Best of 2016" ausgezeichnet.

Die Kensingfield Werbeagentur ist die Werbeagentur mit festen Preisen. Hier wissen Kunden vorher auf den Cent genau, was es kostet. Einfach die entsprechenden Leistungswünsche in den agentureigenen Online-Preiskalkulator eingeben. Der ermittelte Festpreis gilt für die gesamte Dauer eines Auftrags, ganz egal wie viele Änderungswünsche bis zur Freigabe entstehen werden. Es wird einfach nicht teurer. Kann eine Werbeagentur einfacher und transparenter sein?

Mit Kensingfield sparen Kunden aber kein bisschen Qualität und Service ein. Sie werden nicht einmal merken, dass die Werber nicht bei Ihnen um die Ecke sitzen. Denn über Telefon, eMail oder Skype ist der persönliche Mediengestalter von Kensingfield jederzeit erreichbar, ganz ohne Termin und Parkplatzsuche.

Alle Preise, Details und Informationen stehen ausführlich auf dem Buchungsportal der Kensingfield Werbeagentur. Sie möchten vorher verlässlich wissen, was Werbung kostet? Dann kommen Sie zur Kensingfield Werbeagentur, der Werbeagentur mit festen Preisen.

https://www.kensingfield.com/prasentationsmappe.html





Wir sind der Agenturenverbund der Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Köln. Uns zeichnet aus, dass wir ununterbrochen seit 25 Jahren auf dem Markt sind. Wir sind in dieser langen Spanne immer auf der Höhe der Zeit geblieben und haben Erfahrung in praktisch allen Branchen der deutschen und internationalen Wirtschaft. Die Initiative Mittelstand hat eine unserer Agenturen mit dem Prädikat Best of 2016 ausgezeichnet.



Angebote rund um Werbung, Marketing, Ratgeber, Coaching und Strategien sind unsere Kernkompetenz.

Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

Gérard Cammu

Dürener Straße 247

50931 Köln

info(at)cammu.com

+49 221 96 02 38 60

https://www.kensingfield.com



Firma: Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: Gérard Cammu

Stadt: Köln

Telefon: +49 221 96 02 38 60





