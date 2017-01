Sven Bareis wird Partner von AKUB Consulting

Verstärkung für den Bereich Recruiting

(firmenpresse) - Die AKUB Consulting UG hat Sven Bareis als Partner gewonnen und verstärkt sich somit im Bereich Recruiting in mehreren operativen Geschäftsbereichen. Der Entschluss zur Partnerschaft fiel nach erfolgreicher Zusammenarbeit in den letzten Monaten recht schnell. Sven Bareis hat den Unternehmenszweig Personalrecruiting aus B.A.R.U. - Authentic Services ausgegliedert und bedient diesen Bereich nun als Partner von AKUB Consulting. "Durch diesen Schritt können wir uns bei B.A.R.U. konsequent auf den HSE und High Risk Managementbereich konzentrieren und gleichzeitig mit der Partnerschaft unser Netzwerk erweitern. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden den Vorteil das unser Know How im Personalbereich und speziell im Recruiting noch besser auf den Markt gebracht werden kann", so Sven Bareis.

AKUB Consulting wird durch die Partnerschaft weitere Marktanteile gewinnen und gerade auch in der Personalvermittlung deutschlandweit Fuß fassen. Durch die Bündelung der Kräfte und Nutzung der Synergien schauen Aaron Kübler, Geschäftsführer der AKUB Consulting UG und Sven Bareis einem sehr positiven Wachstum 2017 entgegen. "Nach monatelanger Kooperation war der Schritt zur Partnerschaft mehr als naheliegend und es war an der Zeit, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Sven Bareis, mit seinem sehr guten Netzwerk und seiner langjährigen Erfahrung in der Personalberatung und ich mit AKUB Consulting als Recruitingexperte und Speaker, könnten unsere Synergien nicht besser nutzen", ergänzt Aaron Kübler.





AKUB Consulting unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder als Dienstleister, der die passenden Kandidaten findet oder als Berater, damit die Unternehmen auch künftig selbst die passenden Mitarbeiter finden.

