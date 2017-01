Jens Prautzsch ist neuer Geschäftsführer von Interxion / Erfahrener Stratege wird erfolgreichen Rechenzentrumsbetreiber führen (FOTO)

(ots) -

Interxion, ein führender europäischer Anbieter von Cloud- und

Carrier-neutralen Rechenzentren in Europa, gibt bekannt, dass Jens

Prautzsch das Unternehmen ab dem 9. Januar 2017 als neuer

Geschäftsführer leiten wird. Interimistisch hatte Bernard Geoghegan

seit Mai 2016 die Geschäfte geführt.



Prautzsch verfügt über umfangreiche Erfahrung in der

Telekommunikationsbranche. Zuletzt hatte er seit 2011 den regionalen

Netzbetreiber M-Net mit Sitz in München als Vorsitzender der

Geschäftsführung geleitet. Sowohl bei M-Net als auch bei Telefonica

O2, bei der er zuvor als Managing Director Strategy and Innovation

tätig war, hat der Diplomkaufmann in hohem Maße zum Wachstum des

Unternehmens beigetragen.



Interxion ist in Deutschland und europaweit einer der

marktführenden Rechenzentrumsbetreiber. Seit 2008 hat Interxion

Deutschland in jedem Jahr ein Rechenzentrum eröffnet. Das neueste

Investitionsprojekt, FRA11, wurde im Oktober 2016 angekündigt und

wird in seiner ersten Bauphase voraussichtlich im vierten Quartal

2017 fertiggestellt sein. Die Nachfrage an

Rechenzentrumsdienstleistungen steigt stetig und wird besonders durch

die fortschreitende digitale Transformation und die weitere

Verbreitung von Cloud Computing getrieben.



Über Interxion



Interxion (NYSE:INXN) ist ein führender europäischer Anbieter von

Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für

Colocation und betreibt insgesamt 42 Rechenzentren in 13 europäischen

Städten verteilt auf 11 Länder. Interxions energieeffiziente

Rechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet und

bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betrieb

geschäftskritischer Anwendungen. Durch den Zugang zu mehr als 600

Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten und

den führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hat



Interxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivity

geschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen für

Branchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen über

Interxion finden Sie unter www.interxion.de.







Pressekontakt:

Interxion Deutschland GmbH, Mareike Jacobshagen, Marketing Manager,

Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt, Telefon: 069 / 40 147-120,

Fax: 069 / 40 147-159

E-Mail: mareikej(at)interxion.com



Fink & Fuchs AG, Tanja Diallo, Berliner Straße 164, 65205 Wiesbaden,

Telefon: 0611 / 74 131-64, Fax: 0611 / 74 131-22

E-Mail: tanja.diallo(at)finkfuchs.de



Original-Content von: Interxion Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Interxion Deutschland GmbH jensprautzsch.jpeg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.01.2017 - 15:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1442386

Anzahl Zeichen: 2890

Kontakt-Informationen:

Firma: Interxion Deutschland GmbH jensprautzsch.jpeg

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung