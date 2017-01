Infotag am Staatlichen Aufbaugymnasium Alzey | Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz am 4. 2. 2017, 9:00 bis 13:00 Uhr

(firmenpresse) - Am 4. Februar 2017 lädt das Staatliche Aufbaugymnasium in Alzey / Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern von 9 bis 13 Uhr zum Tag der Offenen Tür ein. In verschiedenen Veranstaltungen werden die Fächer und Inhalte der Oberstufe sowie die Wahl-möglichkeiten vorgestellt. Die Bewerbungsfristen laufen für das Aufbaugymnasium bis zum 1. März 2017, für das Landeskunstgymnasium bis zum 1. Februar 2017; können aber noch im Anschluss an den Infotag nachgereicht werden.

Neben Führungen durch die Gebäude einschließlich der Internate gibt es Beratungsgespräche für Interessenten. Beide Schulen bereiten auf den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, eventuell den schulischen Teil der Fachhochschul-reife vor. Bewerbungen für die 10. Klasse des Aufbaugymnasiums sind möglich für Schülerinnen und Schüler der Realschulen plus, die die abschlussbezogene 9. Klasse zum Erwerb der Berufsreife besuchen, für die 11. Klasse des Aufbau-gymnasiums für Schülerinnen und Schüler der Realschulen plus und der IGS, die die 10. Klasse besuchen und die zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt sind. Bewerbungen für das Landeskunstgymnasium sind möglich für Schülerinnen und Schüler, die die 9. bzw. 10. Klasse eines Gymnasiums, einer IGS beziehungsweise einer Realschule plus besuchen.

Anmeldeformulare stehen jeweils auf den Webseiten der Schule zum Herunterladen bereit. Für die Bewerbung am Aufbaugymnasium werden ein Lebenslauf sowie die letzten drei Schulzeugnisse benötigt, für die am Kunstgymnasium zusätzlich eine Mappe mit eigenen Arbeiten. Weitere Auskünfte zu den Zugangs-voraussetzungen und den Bewerbungsverfahren erteilt gern die Schulleitung.





Staatliches Aufbaugymnasium und Landeskunstgymnasium

Das Staatliche Aufbaugymnasium wurde 1948 gegründet, das Landeskunst-gymnasium besteht seit 2010. Beide Schulen bereiten in den Klassenstufen 10 bis 13 auf den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife vor. Das Landes-kunstgymnasium bietet zusätzlichen Schwerpunktunterricht im Fach Kunst mit Projektwerkstätten, Arbeit mit Künstlern, Praktika im künstlerischen Be-reich und Vorträgen. Rund 550 Schülerinnen und Schülern besuchen gegen-wärtig die beiden Schulbereiche. Sie bieten Unterkünfte in zwei Internaten, zum Teil im Alzeyer Schloß, sowie eine eigene Küche.

Staatliches Aufbaugymnasium - Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz

Staatliches Aufbaugymnasium - Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz

Dagmar Ried

Ernst-Ludwig-Straße 47-51

55232 Alzey

info(at)kunstgymnasium-rlp.de

+49 6731-9601-0

http://web.aufbaugymnasium-alzey.de/index.php?id=50



