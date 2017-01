Schneefräsen von Fuxtec

Schnee, Frost und Glatteis, auf Deutschlands Wegen wird es wieder kalt. Gegen Schnee hat FUXTEC jetzt besonders effiziente Schneefräsen und Wintergeräte.

(firmenpresse) - Alle Jahre wieder ist es soweit: Mit der kalten Jahreszeit bleibt meist auch der Schneefall nicht aus. Hausbesitzer und Hausverwaltungen sind dann dazu verpflichtet, auf den zu ihren Geländen gehörenden Wegen und Plätzen den Schnee in regelmäßigen Abständen zu beseitigen. Eine Schneefräse von FUXTEC kann hierbei gute Dienste leisten - vor allem, wenn große Flächen freigelegt werden müssen oder man es mit großen Schneemengen zu tun hat. Denn diesen ist mit einem herkömmlichen Schneeschieber kaum noch beizukommen. Wählen Sie daher aus dem Sortiment von FUXTEC eine leistungsstarke, benzinbetriebene Schneefräse, die Ihnen die Räumarbeiten deutlicher erleichtert und den Zeitaufwand für die Beseitigung selbst von großen Schneemengen minimiert. Entscheiden Sie sich für eine Schneefräse von FUXTEC dann profitieren Sie bei deren Benutzung von mehreren Vorteilen. Unter anderem sind die Schneefräsen je nach Modell motorbetrieben und verfügen über einen automatischen Vortrieb. Ihre Nutzung ist daher weniger anstrengend als der Einsatz eines manuellen Schneeschiebers. Zudem befördert eine Schneefräse von FUXTEC den Schnee direkt dorthin, wo er die Nutzung von Wegen und Plätzen nicht mehr stört. Er wird seitlich der Fräse abgelagert. Dadurch entstehen innerhalb kürzester Zeit Wege innerhalb der geschlossenen Schneedecke, die gefahrlos genutzt werden können. Ergänzend zu einer Schneefräse können Sie ein Streugerät von FUXTEC nutzen um selbst gefrorene Untergründe für die nachfolgende Begehung sicher zu machen. Diese Streugeräte können zum Beispiel mit Split oder herkömmlichem Streusalz befüllt werden. Sie gewährleisten eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Streuguts auf Wegen und Plätzen.



Weitere Infos finden Sie auf fuxtec.de/schneefraesen







https://www.fuxtec.de



Der clevere Gartenfreund handelt antizyklisch! Es ist eine einfache Regel, dass Gartengeräte, die im Herbst eingesetzt werden wie z.B. Laubsauger im Frühjahr billiger sind oder Schneeschaufeln im Sommer preisgünstiger. Auch wir handeln als leistungsstarker Anbieter von Gartengeräten wie z.B. Multitool & Motorsensen, Kettensägen, Heckenscheren, Erdlochbohrer, Laubsauger, Rasenmäher, Schneefräsen & Schneeschaufel, Stromerzeuger, Wasserschläuche, Schutzausrüstung, Forstgeräte und vieles mehr, nach diesem Prinzip. Dennoch bieten wir darüber hinaus auch ganzjährig unsere Gartengeräte zu äußerst günstigen Preisen an und dieses ohne Abstriche an die hervorragende Qualität zu machen. So überzeugen unsere Produkte in einschlägigen Garten- und Fachmagazinen vielfach durch ein souveränes Preis- / Leistungsverhältnis in zahlreichen Tests. Unsere Produkte sind durchdacht, werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht (z.B. durch stetiges Qualitätscontrolling während des Produktionsprozesses) und sind auf die Kundenwünsche ausgerichtet. Dieses gilt auch für das reichhaltiger Zubehör und Ersatzteile unserer Gartenartikel. Eine hauseigene Werkstatt für Wartungs- und Reparaturbedürfnisse ist genau so gegeben wie eine langfristige Ersatzteilversorgung.









FUXTEC GmbH

Hohenzollernring 103, 50672 Köln

