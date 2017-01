Infinera Xceed Software-Suite ist nun ?Powered by OpenDaylight'

Erste Lösung für optische Transportnetze im Rahmen des ODL-Programms

(firmenpresse) - Die Xceed Software-Suite von Infinera, spezialisiertem Anbieter von intelligenten Transportnetzen, ist die erste SDN-Lösung (software-defined Networking) für optischen Transport, die dem "Powered by OpenDaylight" Programm angehört. OpenDaylight (ODL) ist ein gemeinschaftliches Open-Source-Projekt mit dem Ziel, die Akzeptanz von SDN und Network-Functions-Virtualization zu beschleunigen. Das "Powerde by OpenDaylight" Programm signalisiert Übereinstimmung mit den technischen Standards und der Qualität für kommerzielle Produkte oder Services, die auf ODL basieren. Xceed bietet ein Portfolio an offenen und modularen Komponenten für SDN-Programmierung und Automation von Multi-Layer-Transportnetzen.



Netzwerk-Planer überarbeiten derzeit weltweit Netzwerkarchitekturen, um den Übergang zu offenem SDN zu bewältigen. Infinera spielt hierbei eine Schlüsselrolle, indem das Unternehmen zur Entwicklung einer offenen SDN-Plattform durch die ODL-Community beiträgt und Innovationen fördert.



"Das ?Powered by OpenDaylight' Programm macht es für Anwender einfach, Lösungen zu erkennen, die wichtige Komponenten der ODL-Plattform ohne Veränderungen nutzen", erklärt Neela Jacques, Executive Director von OpenDaylight. "Die Infinera Xceed Software-Suite ist die erste Lösung für optische Transportnetze, die diese Anerkennung erhält. Open-Software-Plattformen wie ODL helfen Lösungsanbietern, die Entwicklung von Tools für die Lifecycle-Service-Orchestrierung zu beschleunigen. Davon profitieren Service-Provider, die ihren Netzbetrieb vereinfachen können, während sie schnell neue Services online bringen."



"Infinera trägt als Mitglied seit 2014 zu ODL bei und leitet das Design und die Entwicklung von offenen SDN-Lösungen für optische Transportnetze", ergänzt Ian MacDonald, Vice President Software Product Line Management bei Infinera. "Netzbetreiber fokussieren zunehmend auf offene Software-Lösungen für das Multi-Layer-Management von Multi-Vendor-Netzwerken. Wir freuen uns, das erste Mitglied des Powered by OpenDaylight Programms bei Lösungen für den optischen Transport zu sein."











Infinera (NASDAQ: INFN) bietet Intelligent-Transport-Networks, die es Carriern, Cloud-Betreibern, Behörden und Unternehmens ermöglichen, ihre Netzbandbreite zu erhöhen, die Service-Innovation zu beschleunigen und den Betrieb optischer Netzwerke zu vereinfachen. Das paket-optische Ende-zu-Ende-Portfolio ist für Long-Haul-, Datacenter-Interconnect- und Metro-Anwendungen entwickelt. Die einzigartigen Photonic-Integrated-Circuits (PIC) von Infinera ermöglichen innovative optische Netzwerklösungen für anspruchsvollste Netze. Weitere Informationen über Infinera finden sich unter www.infinera.com , unter Twitter(at)Infinera sowie blog.infinera.com



Infinera

