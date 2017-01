KÖNIGSTEINER AGENTUR: Auftakt zum 50-jährigen Jubiläum

Die KÖNIGSTEINER AGENTUR, Dienstleister für Anzeigenmanagement, Employer Branding und HR-Consulting, feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Den Auftakt markiert der Launch einer eigenen Jubiläums-Website.

50 Jahre KÖNIGSTEINER AGENTUR

(firmenpresse) - Berlin, 9. Januar 2017 - Werbung gilt als kurzlebig. Umso bemerkenswerter, wenn ein Unternehmen einen wichtigen Teil des Marktes bereits seit Jahrzehnten mitgestaltet - wie die KÖNIGSTEINER AGENTUR. 2017 feiert der Dienstleister für Anzeigenmanagement, Employer Branding und HR-Consulting sein 50-jähriges Jubiläum. Den Auftakt markiert der Launch der Website www.50jahre-koenigsteiner.com, die Einblicke in die Agentur- und Branchengeschichte bietet.



Per Mausklick durch 50 Jahre Agenturgeschichte



1967 legte Dr. Peter Schulz den Grundstein für die KÖNIGSTEINER AGENTUR. Damals begann er damit, für Unternehmen Stellenanzeigen zu gestalten, zu texten und zu schalten. "Aus der kleinen Agentur wurde recht bald ein Wegbereiter und Umkrempler der Branche, und ein kreativer Dienstleister für Unternehmen", erinnert sich Schulz heute. 2017 kann er mit der KÖNIGSTEINER AGENTUR auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurückblicken: "Wir haben unseren Weg gemacht und gehören heute an die Spitze!"



Anlässlich des Jubiläums hat das Agentur-Team um die Geschäftsführer Ralf Kuncser und Wolfgang Weber eine eigene Website entwickelt: Unter www.50jahre-koenigsteiner.com erfahren Kunden und Interessenten alles über die Geschichte der deutschlandweit tätigen Personalmarketing-Agentur. "Auf der Seite zeigen wir nicht nur, was wir als Unternehmen erreicht haben, sondern werfen auch einen Blick auf die Veränderungen der Branche insgesamt", so Ralf Kuncser. Und von denen gab es in den letzten 50 Jahren viele: zum Beispiel den Wandel von Print zu Online oder die Etablierung neuer Themen wie Employer Branding und softwaregestütztes Bewerbermanagement.



Soziales Engagement zum Firmenjubiläum



Neben historischen Einblicken, Kuriositäten aus 50 Jahren Agenturgeschichte und Glückwünschen von Kunden, Partnern und Mitarbeitern bietet www.50jahre-koenigsteiner.com auch Raum für soziales Engagement. Unter der Überschrift "Gemeinsame Sache" ist eine Spendenaktion angelaufen, in der Geld für die JOBLINGE (www.joblinge.de) gesammelt wird - eine Initiative, die junge Menschen mit schwierigen Startbedingungen bei ihrem Weg auf den Arbeitsmarkt unterstützt. "Als HR-Dienstleister ist es uns ein Herzensanliegen, die JOBLINGE zu unterstützen", erläutert Martina Gronemeyer aus der Geschäftsleitung, die die Arbeit der Initiative seit vielen Jahren schätzt. "Kunden und Partner der Homepage sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam mit uns einen Beitrag zu leisten. Bis jetzt haben wir schon knapp 20.000 Euro beisammen." Für jeden Besucher der Homepage besteht außerdem die Möglichkeit, über die Teilnahme am Jubiläumsquiz 10 Euro für den Spendentopf zu "erspielen".





Darüber hinaus denkt man bei den KÖNIGSTEINERN im Jubiläumsjahr natürlich auch an die eigenen Mitarbeiter. Ein Highlight steht bereits fest: "Am 13. Mai wird das gesamte Team der Unternehmensgruppe - immerhin ca. 250 Menschen - bei einem gemeinsamen Event das Firmenjubiläum feiern", so Geschäftsführer Ralf Kuncser. Was genau dort passieren wird, will er allerdings noch nicht verraten. "Wir möchten unsere Kolleginnen und Kollegen mit einem tollen Programm überraschen!"







Die KÖNIGSTEINER AGENTUR ist seit 50 Jahren eine der führenden Agenturen für Personalmarketing in Deutschland. Bundesweit mit insgesamt acht Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Nürnberg und Stuttgart vertreten, bietet die KÖNIGSTEINER AGENTUR Lösungen in allen Fragen rund um die Themen Anzeigenmanagement, Employer Branding und HR-Consulting.



KÖNIGSTEINER AGENTUR GmbH

Reinhold-Frank-Str. 63, 76133 Karlsruhe

