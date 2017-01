DEHNacademy - Seminarplan 2017

Mit der DEHNacademy bestens informiert in den Bereichen Blitz- Überspannungs- und Arbeitsschutz! Wählen Sie dazu aus dem DEHN-Seminarangebot mit bundesweit mehr als 150 Veranstaltungen in 2017.

(firmenpresse) - Seit mehr als 20 Jahren Die DEHNacademy steht seit mehr als 20 Jahren für die Aus- und Weiterbildung von Kunden und Interessenten aus allen Bereichen der Blitzschutz- und Elektrotechnik. In einer Vielzahl von Seminaren, Workshops und Tagungen vermittelt DEHN Praxiswissen aus dem Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz und dies immer mit dem Bezug auf den aktuellen Stand der Normung. Wählen Sie dazu aus dem DEHN-Seminarangebot mit bundesweit mehr als 150 Veranstaltungen in 2017.



Neben den eintägigen Kompakt- und zweitägigen Systemseminaren zum Überspannungs- und Blitzschutz sind es vor allem die Applikationsseminare, die praxisorientiert Lösungen für besondere Anlagen und Systeme beleuchten. Das sind beispielsweise Seminare, in denen die Maßnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz von sicherheitstechnischen Anlagen, Windenergieanlagen oder von Gas-, Druckregel- und Mess-Anlagen erläutert werden.



Ebenso zählen die Beherrschung des Trennungsabstandes sowie die Grundlagenvermittlung zum Risiko-Management nach der DIN EN 62305-2 zu den wichtigen Themen. Anwendungsfälle aus der Praxis werden anhand der Software DEHNsupport Toolbox betrachtet. Dafür steht jedem Seminarteilnehmer ein Computerarbeitsplatz einschließlich der Software DEHNsupport Toolbox für die Zeit der Schulung zur Verfügung.



Daneben bietet DEHN umfangreiches Wissen im Bereich Arbeits- und Störlichtbogenschutz. In diesen Seminaren werden u. a. die Anwendung der fünf Sicherheitsregeln in Nieder- und Hochspannungsanlagen sowie die Auswahl und Umsetzung des aktiven und passiven Störlichtbogenschutzes ausführlich erörtert.

Ergänzt wird dies durch Praxisvorführungen in unseren Laboratorien.



Sie haben Fragen zur Normung? - Kein Problem, unsere Fachleute machen Sie fit. So helfen sie beispielsweise beim Umgang mit den neuen Errichter-Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 sowie beim Finden der für Ihre Anwendung passenden Schutzlösung.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann finden Sie weitere Informationen zu den DEHN-Seminaren und unserem flexiblen Kursangebot online unter www.dehn.de.







DEHN ist ein marktführendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit mehr als 1700 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lösungen sowie umfangreichen Service für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebäudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitäten. Grundlagen für das stete Wachstum des Unternehmens sind neben über 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.



