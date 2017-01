phoenix Runde: Zähes Ringen - Streit um Innere Sicherheit - Dienstag, 10. Januar 2017, 22.15 Uhr

(ots) - Drei Wochen nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in

Berlin diskutiert die Politik über die Konsequenzen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die

Sicherheitsstruktur in Deutschland erneuern. Unter anderem will er

die Verfassungsschutzämter der Länder abschaffen. Hier soll der Bund

mehr Kompetenzen bekommen. Die Bundespolizei soll eine zentrale

"Verfolgungs- und Ermittlungszuständigkeit" erhalten. Kritik hagelt

es nicht nur aus den Reihen der Opposition, eine Einigung mit dem

Bündnispartner SPD gestaltet sich mühsam.



Wie sinnvoll sind die Vorschläge des Innenministers? Kann eine

Einigung gefunden werden? Wie kann Deutschlands Sicherheit verbessert

werden?



Anke Plättner u.a. mit



- Annett Meiritz, Der Spiegel

- Frank Tempel, Die Linke, MdB

- Armin Schuster, CDU, MdB







