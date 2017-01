Rockstone Research: Far Resources bohrt 1,1% Li2O über 23 m und bereitet sich auf 6 weitere Pegmatite vor



(firmenpresse) - Rockstone Research: Far Resources bohrt 1,1% Li2O über 23 m und bereitet sich auf 6 weitere Pegmatite vor



Heute berichtete Far Resources Ltd. (CSE: FAT; Frankfurt: F0R, WKN: A2AH8W) über Laborergebnisse vom Phase-1 Bohrprogramm auf ihrem Zoro Lithiumgrundstück im minenfreundlichen Manitoba, Kanada.



Die ersten 7 Bohrlöcher haben die historischen Bohrungen an Dyke #1 erfolgreich bestätigt. Jede Bohrung traf auf lithiumhaltige Spodumenmineralisation über Breiten von bis zu 28 m, wobei 2 Bohrungen in Mineralisation endeten.



Mit einer Gesamtlänge von 1.140 m wurden die ersten 7 Löcher lediglich nahe der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von durchschnittlich 162 m niedergebracht. Die Phase-2 Bohrungen werden testen, wie stark sich die Mineralisation in der Tiefe fortsetzt. Ein erhöhter Newsflow steht bevor.



Der durchschnittliche Li2O-Gehalt aller 7 Bohrlöcher übersteigt die 1% Marke, die im Vergleich mit anderen Hartgestein-Lithiumprojekten als weltklasse eingestuft werden kann; wie z.B. das Mt. Cattlin Projekt in Australien (Galaxy Resources) mit einem durchschnittlichen Ressourcengehalt von 1,08% LiO2 (aktuell Entwicklung zur Mine).



Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:



Deutsch (PDF):

http://rockstone-research.com/images/PDF/FAT3de.pdf



Deutsch (Webversion):

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/2281-Far-Resources-bohrt-1,1%-Li2O-ueber-23-m-und-bereitet-sich-auf-6-weitere-Pegmatite-vor



Englisch (PDF):

http://rockstone-research.com/images/PDF/FAT3en.pdf



Aktie in Kanada:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38543/IRW3.001.png





Aktie in Frankfurt:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38543/IRW3.002.png





Kontakt für Rückfragen:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research



8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info(at)rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Far Resources Ltd.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 09.01.2017 - 16:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1442406

Anzahl Zeichen: 2435

Kontakt-Informationen:

Firma: Far Resources Ltd.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung