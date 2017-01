Boyden startet neuen Markenauftritt

Internationale Personalberatung Boyden Global Executive Search stellt ihre neue Positionierung „worldwise“ sowie die neu entwickelte Corporate Identity vor

(firmenpresse) - New York/Frankfurt, 9. Januar, 2017 – Boyden, eines der führenden globalen Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Executive Search und die Besetzung von Führungskräften, hat heute seinen neuen Markenauftritt vorgestellt. Mit dem neuen Firmenbild soll die kundenorientierte Arbeitsweise von Boyden mit einem Fokus auf weltweit agierende und aufstrebende Unternehmen noch stärker in den Vordergrund gerückt werden.



Der neue Markenclaim lautet The Right Leadership. Worldwise. „Worldwise“ - eine Kombination aus „worldwide“ („weltweit“) und „wise“ („weise/erfahren“) - soll dabei auf das globale Netzwerk von Boyden und die Expertise anspielen, das bei der Suche nach der passenden Führungskraft ausschlaggebend ist. Der neue Claim spiegelt damit das weltweite Hauptunterscheidungsmerkmal von Boyden wider. In den heutigen globalen Märkten sind multikulturelle Führungsetagen selbstverständlich. Kunden benötigen daher einen Partner mit tiefgreifendem Fachwissen innerhalb der jeweiligen Industrien und einem guten Verständnis für die kulturellen Besonderheiten und Unterschiede der individuellen Märkte. Diese entscheidenden Charakteristika zu erkennen und darauf zu reagieren ist ausschlaggebend für den Erfolg vieler Unternehmen. Daher ist ein Partner, der weltweit agiert und gleichzeitig über einen großen Erfahrungsschatz in den jeweiligen Branchen verfügt („worldwise“), die richtige Wahl für die Kunden.



Der neue Markenauftritt umfasst eine verbesserte Corporate Identity mit neuem Logo und überarbeiteter Unternehmens-Website sowie einer Marketing-Strategie, die als Teil einer globalen Kampagne die neue Positionierung begleitet.



"Boyden begann im Jahr 1946 als erstes Unternehmen mit der internationalen Direktansprache von Führungskräften und begründete damit die Executive Search“, erläutert Jörg Kasten, Chairman und Managing Partner, Boyden Deutschland. „Seit mehr als 70 Jahren sind wir ein herausragendes Beratungsunternehmen im Bereich Executive Search sowie Leadership Advisory und gelten daher als einer der Architekten dieser Industrie. Unsere Kunden profitieren dabei von unserem globalen, regionalen und lokalen Einblick in die Märkte. Dieses Firmenerbe soll sich in unserem neuen Markenauftritt widerspiegeln. Für uns bedeutet "worldwise" ein tiefes Verständnis der Industrien und Märkte zu haben und durch passgenaue Lösungen auf Führungskräfteebene gemeinsam mit unseren Kunden ihre Ziele zu erreichen.





In den neuen Markenauftritt sind Anregungen von Kunden, Führungskräfte-Kandidaten und den Boyden-Partnern mit eingeflossen. Die Evolution der Marke zeigt nicht nur, dass Boyden stets höchste Servicequalität und beste Lösungen liefert, sondern sie reflektiert, was Boyden nach Kundenaussagen von anderen Personalberatungen unterscheidet – welterfahren, kooperativ, engagiert und ergebnisorientiert zu sein.



„Mit dem Launch unseres neuen Markenauftritts repräsentiert Boyden die Entwicklung vom Pionier der Executive Search zum dynamischen, expandierenden „Worldwise“-Unternehmen, das großartige Firmen mit herausragender Führung verbindet", so Trina Gordon, President und CEO von Boyden. „Unser Markenversprechen unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung entscheidender Führungspositionen, die genau auf den Kunden abgestimmt sind und zu nachhaltigem Wachstum und künftigen Erfolg führen."



„Unsere Klienten bestätigen uns immer wieder eine herausragende, kundenorientierte Arbeitsweise, dadurch heben wir uns von anderen Beratungsunternehmen ab“, sagt Gray Hollett, Chief Marketing Officer bei Boyden. „Unser Wissen, unser Engagement, unsere Partnerschaft mit unseren Kunden und unser Unternehmergeist machen bei Boyden den Unterschied. Die Evolution unserer Marke unterstreicht diesen unverwechselbaren Ansatz. Zusammen mit der neuen Markenidentität und dem visuellen Stil sollen unsere Kunden zu einem fortlaufenden Austausch über ihre Ziele und Vorhaben mit uns angeregt werden.



About Boyden

Boyden is a premier leadership and talent advisory firm with more than 65 offices in over 40 countries. Our global reach enables us to serve client needs anywhere they conduct business. We connect great companies with great leaders through executive search, interim management and leadership consulting solutions. Since 1983, Boyden Global Executive Search is present in Germany with offices in Frankfurt/Bad Homburg, Berlin, Hamburg, Düsseldorf and Munich. For further information, visit www.boyden.com.



Contacts:



Boyden:

Gray Hollett, Boyden

T: +1 914 747 0093

E: ghollet(at)boyden.com



WBCO GmbH:

Jan Böhler

T: +49 (0)69 133 88 041

E: j.boehler(at)wbco.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

WBCO GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.01.2017 - 17:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1442413

Anzahl Zeichen: 4958

Kontakt-Informationen:

Firma: WBCO GmbH

Ansprechpartner: Jan Böhler

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: 069 13 38 80 41



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung