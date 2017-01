Endspurt für Studieninteressierte

(PresseBox) - Wer zum Sommersemester noch einen der begehrten Studienplätze an der Hochschule Flensburg erhalten möchte, muss sich sputen: Am Sonntag, 15. Januar 2017, endet die Bewerbungsfrist für den Studienstart im März. Die Studienberatung bietet zwei extra Beratungstermine.

Wer sich für Energie- und Wirtschaftsthemen interessiert, ist an der Hochschule Flensburg genau richtig. Im Sommersemester starten hier die Bachelorstudiengänge Energiewissenschaften (mit den Studienrichtungen Regenerative Energietechnik, Energie- und Umweltmanagement sowie Elektrische Energiesystemtechnik), Betriebswirtschaft, Schiffsbetriebstechnik sowie Seeverkehr, Nautik und Logistik. Daneben nehmen auch die Masterstudiengänge neue Studierende auf. Allerdings ist Eile geboten: Am 15. Januar 2017 endet die deutschlandweite Bewerbungsfrist zum Sommersemester.

Wer noch Fragen rund ums Studium hat, findet am Mittwoch, 11.01.2017, bei Michaela Arnold und Marc Laatzke von 10 bis 17 Uhr im Hauptgebäude in den Räumen der Studienberatung Antworten. Für Kurzentschlossene bietet die Studienberatung zudem eine Zusatzsprechstunde am Freitag, 13.01.2017, von 10 bis 13 Uhr an.

Um sicher zu gehen, dass die Bewerbungsunterlagen auch wirklich pünktlich bei der Hochschule eintreffen, wird geraten, die Unterlagen persönlich am Info Point abzugeben (Öffnungszeiten: Montag?Donnerstag: 10 ? 14 Uhr, Freitag: 10 ? 13 Uhr). So lassen sich gleichzeitig offene Fragen sofort klären. Inhalte zum Studienangebot, zu den Studiengängen sowie auch einen Link auf das Online-Bewerbungsportal sind auf der Homepage der Hochschule Flensburg zu finden: www.hs-flensburg.de.

Bewerben können sich Interessierte für die Bachelor-Studiengänge Energiewissenschaften, Betriebswirtschaft, Schiffsbetriebstechnik sowie für den Bachelor-Studiengang Seeverkehr, Nautik und Logistik. Wenn bereits ein Bachelorabschluss vorliegt, bietet die Hochschule folgende sich anschließende Masterprogramme an: Angewandte Informatik, Biotechnology and Process Engineering, eHealth, Internationale Fachkommunikation, Systemtechnik sowie Wind Engineering.



Ausführliche Informationen zum Studienangebot, zu Zulassungsvoraussetzungen sowie Zulassungsbeschränkungen sind zu finden unter www.hs-flensburg.de.





