Frankfurter Rundschau: Taubers Hilfe für die FDP

(ots) - Taubers Einlassung war auch irritierend

angesichts des Schwurs, dass die Liberalen der

Lieblings-Koalitionspartner der FDP seien. Dass der oberste

CDU-Wahlkämpfer sich noch mit dem Kleidungsstil Lindners und dem

AfD-Vize Alexander Gauland befasste, mag zwar amüsant wirken.

Tatsächlich handelt es sich um eine besonders klägliche Kategorie der

politischen Auseinandersetzung. Was will die CDU plakatieren?

Durchgestrichene Tweedjacketts, bunte Merkel-Jacken? Was Tauber

geschafft hat, ist etwas anderes, als er bezweckte: Er hat der FDP

Wahlkampfhilfe geleistet. Und der AfD gleich mit. Die entspannte

Reaktion Lindners und das Entsetzen der CDU-Wahlkämpfer sprechen

Bände.







