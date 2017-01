VW Skandal: Landgericht Potsdam verurteilt VW-Vertragshändler / Mehrverbrauchsprüfung seitens KBA nicht ausreichend / Weiterverkauf - fehlende Zulassungsmöglichkeit in der Schweiz

(ots) - Das Landgericht Potsdam hat in einem von der

Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig erstrittenen Urteil vom 04.01.2017, Az. 6

O 211/16 einen VW-Vertragshändler aus Zossen zur Rücknahme eines vom

VW-Abgasskandal betroffenen Passats verurteilt.



Auch das Landgericht Potsdam kommt zu dem Ergebnis, dass der

Einbau einer Manipulationssoftware einen erheblichen Mangel

darstellt, der es dem Käufer erlaubt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt ein

erheblicher Mangel schon dann vor, wenn ein "nicht ausräumbarer

Verdacht eines nicht ganz unerheblichen Mangels besteht". Dabei sei

entscheidend darauf abzustellen, ob der Mangel oder Mangelverdacht

überhaupt restlos beseitigt werden könne. Es sei beispielsweise nicht

auszuschließen, dass nachgerüstete Fahrzeuge mehr Kraftstoff

verbrauchen als zuvor. Insoweit könne sich der Vertragshändler bzw.

die Volkswagen AG auch nicht auf die im Prozess vorgelegten

Bestätigungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) berufen, da das KBA

diese Verbrauchsprüfung überhaupt nicht selbst vorgenommen habe und

daher - so das Gericht - "nicht einmal das Kraftfahrt-Bundesamt

aufgrund eigener Erkenntnis Gewähr hierfür übernimmt". Ebenso hat das

Gericht berücksichtigt, dass auch etwa die fehlende

Zulassungsmöglichkeit in der Schweiz eine zwar abstrakte aber doch

beachtliche Beeinträchtigung der Entschließungsfreiheit des Käufers

beim Weiterverkauf darstelle.



Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen: "Das Urteil reiht sich ein in

eine immer größere Zahl von Entscheidungen, die zugunsten der

geschädigten Käufer ergehen. Begrüßenswert ist insbesondere, dass

sich das Landgericht Potsdam als erstes Gericht auch kritisch mit den

Bestätigungen des KBA auseinandersetzt und klarstellt, dass diese die

Rechtsansicht von Volkswagen gerade nicht stützen. - Es wird immer



enger für VW."







Pressekontakt:

Pressesprecher: Dr. Christof Lehnen

Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB

Max-Plank-Straße 22

D - 54296 Trier



Tel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0

Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1

E-Mail: post(at)lehnen-sinnig.de

Web: www.lehnen-sinnig.de



Original-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanw?lte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.01.2017 - 17:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1442434

Anzahl Zeichen: 2527

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB

Stadt: Potsdam/Trier





