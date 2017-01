taz-Kommentar von Malte Kreutzfeldtüber Gabriels Rückzieher bei den Netzentgelten: Die taktische Ungerechtigkeit

(ots) - Es ist eine offensichtliche Ungerechtigkeit: Weil

in Mecklenburg viele Windräder gebaut werden, zahlen Kunden dort

doppelt so hohe Netzentgelte für ihren Strom wie etwa in

Baden-Württemberg. Denn anders als die Vergütung für den Ökostrom,

die bundesweit einheitlich auf die Stromverbraucher umgelegt wird,

tragen die Kosten für den Netzausbau, der mit der Energiewende

einhergeht, nur die Kunden in der jeweiligen Region.



Im Norden und Osten des Landes wird darum besonders viel für die

Energiewende gezahlt, im Westen und Südwesten hingegen besonders

wenig.



Dass diese Kostenverteilung zutiefst ungerecht ist, hat auch

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gemerkt. Die fairste Lösung,

eine völlige Angleichung der Netzentgelte, hat er zwar nie

angestrebt, weil das den Interessen der vielen Stadtwerke

widerspricht. Doch zumindest bei den überregionalen Netzen wollte er

eine Angleichung durchsetzen.



Doch auch davon ist nun plötzlich keine Rede mehr. Denn Gabriel

ist nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch SPD-Chef - und in

dieser Rolle nimmt er offenbar Rücksicht auf die einflussreichen

SPD-regierten Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz,

die zu den Verlierern der Reform gehören würden. Darum soll es bei

der ungerechten Verteilung der Kosten bleiben - obwohl die Mehrheit

der Länder von einer Änderung profitieren würde und eine Blockade im

Bundesrat darum nicht zu erwarten wäre.



Damit bricht Gabriel nicht nur ein Versprechen, das er vor allem

den ostdeutschen Ländern gegeben hat. Indem er aus rein

parteitaktischen Gründen und ohne jede sachliche Begründung auf die

Reform verzichtet, gefährdet er auch die Akzeptanz für die

Energiewende. Denn die beruht unter anderem darauf, dass ihre Kosten

gerecht verteilt werden - und sich nicht danach richten, wer den



engsten Draht zum Minister hat.







