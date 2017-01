Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude

Konzert von YEHUDI MENUHIN Live Music Now am 17. Januar

(LifePR) - ?Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude?, sagte der weltberühmte Geiger Yehudi Menuhin und trat dafür ein, diese wohltuende Wirkung der Musik auch zu den Menschen zu bringen, die nicht in Konzerte gehen können. Diesen Gedanken hat ?Live Music Now? aufgegriffen und bietet Konzerte in Krankenhäusern, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen an.

Das Konzert von ?Live Music Now? Oberrhein findet am Dienstag, 17. Januar um 18.00 Uhr in der Chirurgischen Klinik, Haus C des Städtischen Klinikums Karlsruhe in der Moltkestraße 90, statt. Es spielen Daniela Sanchez, Querflöte und Kevin Guerra, Cello.

Der Eintritt ist frei.











