WAZ: Das tiefe Misstrauen bleibt

- Kommentar von Frank Meßing zur Festnahme

eines VW-Managers in USA

(ots) - Volkswagen kommt einfach nicht aus der Defensive.

Seit Tagen wird spekuliert, dass der Konzern aus Wolfsburg kurz vor

der Einigung mit dem US-Justizministerium stehe und die Folgen der

Dieselaffäre zumindest in den Staaten durch die Zahlung einer

Milliarden-Buße abräumen könnte. Da wird völlig überraschend ein

VW-Manager, der offenbar mit der Software-Manipulation zu tun hatte,

festgenommen. Die USA wollen dem größten deutschen Autobauer offenbar

signalisieren, dass er sich nicht so einfach davonstehlen kann.



Auf der Automesse in Detroit hatte Markenchef Diess noch darum

geworben, dass die Amerikaner ihre "Liebe zu Volkswagen" neu

entfachen. Das Misstrauen aber sitzt tief. Auf ein Schuldbekenntnis,

dass VW die US-Behörden hinter die Fichte geführt hat, warten die

Amerikaner bislang vergeblich. Aber auch in Deutschland gibt es

Unmut, dass vom Abgasskandal betroffene Kunden hierzulande schlechter

entschädigt werden als in den USA. Die 3100 Euro Betriebsrente pro

Tag für Ex-VW-Boss Winterkorn wühlen die Gemüter erst recht neu auf.

Gelingt dem Konzern nicht rasch ein Befreiungsschlag, könnte es

brenzlig werden für die Wolfsburger.







