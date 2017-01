Der Tagesspiegel: Grüne offen für Videoüberwachung - an ausgewählten Orten

(ots) - Die Grünen sind offen für eine Videoüberwachung an

neuralgischen Orten. Dort könne sie "für Abschreckung sorgen und bei

der Aufklärung von Verbrechen helfen", heißt es in einem Beschluss

des Bundesvorstands, der dem Berliner "Tagesspiegel"

(Dienstagausgabe) vorliegt. "Eine flächendeckende Videoüberwachung

würde die Freiheit jedoch zu sehr einschränken", konstatieren die

Grünen weiter. Außerdem fordern die Grünen, mehr Personal bei der

Bundespolizei einzustellen und die Ausstattung der Polizistinnen und

Polizisten auf den aktuellen Stand zu bringen, damit sie besser für

Sicherheit sorgen und diejenigen, von denen eine konkrete Gefahr

ausgehe, gezielt polizeilich überwachen könnten.



