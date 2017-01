A.F. Best Clean Glas- und Gebäudereinigung: Ihr Spezialist für streifenfreie Sauberkeit

Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Reinigungsunternehmen in München und Umgebung? Dann haben Sie mit A.F. Best Clean Glas- und Gebäudereinigung den passenden Partner gefunden.

(firmenpresse) - Sauberkeit und Hygiene tragen erheblich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Gut zu wissen, wenn man in dieser Hinsicht den richtigen Partner an seiner Seite hat. A.F. Best Clean Glas- und Gebäudereinigung ist Ihr Spezialist für streifenfreie Sauberkeit und top Hygiene. Das Team wird von dem Gründer und dem Geschäftsinhaber Herrn Francisco Araujo angeführt. Die Kundenzufriedenheit ist oberstes Gebot.



Im Bereich Reinigung stehen die Gesundheit und das Wohlfühlen der Kunden im Vordergrund. Im Segment Facility Management ist die Firma qualifiziert, die Aufgaben rund um das Gebäude und Anlagen fachgerecht und zuverlässig durchzuführen. Einsatzgebiete sind Freising, München, Moosburg, Erding, Regensburg, ganz Oberbayern und Deutschland nach Absprache. Das Portfolio umfasst u.a. alle Reinigungsverfahren, Oberflächenbehandlung mit Pflege und Beschichtung, Steinpolitur und Steinpflege sowie Hausmeisterservice.



Die Firma aus Freising bietet hohe Qualitätsstandards an, die durch ständige Weiterbildung kontinuierlich verbessert werden. Das Personal ist stets gut vorbereitet und kommt fachgerecht mit der neuesten Technik zum Einsatz. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen wird darüber hinaus sehr viel Wert auf eine umweltgerechte Reinigung gelegt.



Egal ob Sie einen Betrieb führen oder eine Privatperson sind: Der Preis ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Da die Dienstleistungen sehr vielfältig und umfassend sind, wird stets mit den Kunden zusammengearbeitet. Die jeweiligen Dienstleistungen werden gezielt den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Der Service wird selbstverständlich mit ständigen Qualitätskontrollen begleitet. Herrn Francisco Araujo und sein Team streben eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden an. Denn nur so kann die gesunde Balance zwischen der Wirtschaftlichkeit, dem smarten Vorgehen und den fachgerechten Serviceleistungen im Bereich Gebäudemanagement geschaffen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.af-bestclean.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

A.F. Best Clean Glas- und Gebäudereinigung ist Ihr Spezialist für streifenfreie Sauberkeit und top Hygiene. Das Team wird von dem Gründer und dem Geschäftsinhaber Herrn Francisco Araujo angeführt. Erklärtes Hauptziel ist die absolute Kundenzufriedenheit.



Im Bereich Reinigung stehen die Gesundheit und das Wohlfühlen der Kunden im Vordergrund. Im Segment Facility Management ist die Firma qualifiziert, die Aufgaben rund um das Gebäude und Anlagen fachgerecht und zuverlässig durchzuführen. Einsatzgebiete sind Freising, München, Moosburg, Erding, Regensburg, ganz Oberbayern und Deutschland nach Absprache. Das Portfolio umfasst u.a.: Unterhalts-, Grund-, Intensiv-, Bauend- und Erstreinigung, Ein- und Grundpflege sowie Zwischen- und Teilflächenreinigung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

A.F. Best Clean Glas- und Gebäudereinigung

Leseranfragen:

Sophienblatt 82 - 86, 23114 Kiel

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.01.2017 - 20:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1442457

Anzahl Zeichen: 2319

Kontakt-Informationen:

Firma: A.F. Best Clean Glas- und Gebäudereinigung

Ansprechpartner: Ingken Wehrmeyer

Stadt: Freising

Telefon: +49 (431) 67070 199



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.