Westfalenpost: Deutscher Export-Rekord

(ots) - Der Export-Weltmeister Deutschland verzeichnet im

November ein Monatsallzeithoch bei den Ausfuhren: "Made in Germany"

bleibt damit ein Qualitätslabel, mit dem sich Waren auf dem Weltmarkt

immer noch gut verkaufen lassen. Übrigens Waren, die teurer sind, als

Produkte aus Billiglohnländern. Der gegenüber dem US-Dollar schwache

Euro heizt derzeit den Export zusätzlich an. Auch die Beschäftigung

erreicht in Deutschland seit Monaten Rekordwerte und trägt ihren Teil

zur guten Binnennachfrage bei. Das sind erst einmal gute Nachrichten.

Zeit zum Ausruhen verschaffen sie indes nicht; höchstens Zeit, jetzt

anzupacken: um endlich strukturelle Probleme zu lösen und die

Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dazu zählen auch und gerade

Investitionen in die Infrastruktur: in den Erhalt eines

leistungsfähigen Straßen- und Schienennetzes etwa, oder in den

möglichst flächendeckenden Breitbandausbau für schnelles Internet.

Unternehmen aus Südwestfalen wissen nur zu gut, wie aus

vernachlässigter Infrastruktur echte Nachteile entstehen. Diese

fallen umso schwerer ins Gewicht, je schlechter die

gesamtwirtschaftliche Lage ist. Daher gilt es die aktuelle Situation

zu nutzen: zum Anpacken.







