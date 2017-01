Kölnische Rundschau: Lichtinstallation der Kölner Silvesternacht soll erneut zu sehen sein

(ots) - Die Silvester-Lichtinstallation von Philipp Geist

soll am Sonntag und Montag erneut auf der Kölner Domplatte zu sehen

sein. Die Kölnmesse will das Lichtspektakel zur Aufführung bringen

und so für die am Montag beginnende Möbelmesse Werbung machen. Der

Berliner Künstler Philipp Geist hat sein Einverständnis gegeben, noch

seien Detailfragen zur Sicherheit zu klären, teilte die Messe auf

Anfrage der Rundschau mit. "Wir gehen aber davon aus, dass es

klappt." Am Mittwoch will die Gesellschaft auf der Pressekonferenz

zur Möbelmesse Details bekannt geben. 50 000 Besucher hatten in der

Silvesternacht die Installation "Time Drifts Cologne" gesehen. Viele

Kölner waren aber in Urlaub oder hatten keine Gelegenheit, sagt eine

Sprecherin der Messe. Auch sie sollen nun in den Kunstgenuss kommen.

Geist hatte sich Silvester begeistert darüber geäußert, wie die

Kölner die Installation angenommen haben. Tausende hatten Selfies

geschossen, mit Kreide Begriffe nachgezeichnet oder sich still zu den

sphärischen Klängen bewegt. Vorab hatten Bürger Begriffe einschicken

können, die dann auf der Domplatte zu sehen waren. Am Sonntag und

Montag sollen es nun neue, internationale Begriffe sein. Die

Installation wird jeweils ab 17.30 Uhr bis 22 Uhr zu sehen sein.







