Rheinische Post: Kommentar /

Im Wahljahr ist die Sicherheit Chefsache

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Dem Entsetzen über das Weihnachtsmarkt-Attentat

folgte das Erschrecken darüber, dass die Behörden den potenziellen

Täter kannten, ohne den Anschlag verhindern zu können. Nun erleben

wir den Wettstreit um die Lufthoheit bei der inneren Sicherheit. Wer

ist schneller, wer geht weiter bei der Verschärfung der Gesetze? Der

Justizminister schleift die Hürden, die er selbst gerade noch vor

einer Fußfessel-Überwachung ohne Gerichtsverfahren aufbaute. Es muss

klug getrennt werden: Wie stopft die Politik zügig Sicherheitslücken

mit Augenmaß, ohne dass sie Prinzipien des Rechtsstaates aufgibt? Und

wie schaffen es die Parteien, ihre Konzepte für ein sicheres

Deutschland dem Wähler näher zu bringen, ohne das Gefühl von

Verunsicherung noch zu vergrößern? Mehr denn je ist daher eine

ordnende und zupackende Hand gefragt. Innere Sicherheit ist im

Wahljahr Chefsache geworden. Angela Merkel muss zeigen, wozu das

Grundgesetz ihr die Richtlinienkompetenz gegeben hat. Sie muss es im

Innern mit den Gesetzen genau so richten wie in Europa mit dem

Datenaustausch und in Afrika mit der Flüchtlingsrückkehr. Keine

leichte Aufgabe. Aber eine, die über ihre Kanzlerschaft entscheidet.



