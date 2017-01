Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Peter Tauber

(ots) - Peter Tauber soll die CDU jünger und attraktiver

für Frauen und Migranten machen. Vielleicht ist er als

Generalsekretär für diese Aufgabe sogar der richtige Mann. Der

falsche Mann ist er allerdings als Wahlkampfmanager im Superwahljahr

2017. Reflexartig beißt er alle weg, die Angela Merkel angreifen -

auch potenzielle Koalitionspartner. Oder hat die CDU die FDP als

Mehrheitsbeschaffer schon abgehakt, weil sie ein schwarz-gelb-grünes

Bündnis für unwahrscheinlich hält oder nicht will? Ja, auch

Christian Lindner kritisiert die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.

Aber im Gegensatz zur AfD nimmt man es dem FDP-Chef ab, wenn er

betont, dass Merkels »humanitärer Imperativ« seit September 2015 die

deutsche Asylgesetzgebung und die EU-Dublin-Regeln außer Kraft setzt.

Ein Zustand, an dem sich bis heute nichts geändert hat. Tauber muss

aufpassen. In der CDU ist er nicht erst seit der

»Kaninchenjagd«-Affäre in seinem hessischen Kreisverband umstritten.

Der Lindner-Gauland-Vergleich reicht nicht, um ihn zu kippen. Aber

die Reaktionen aus der eigenen Partei zeigen, dass Taubers Hausmacht

schwach ist.







