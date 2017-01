Hotels in Regensburg - Luxus und bayrische Gemütlichkeit kombiniert

Regensburg 09.01.2017. Das online Portal regensburg-hotel.info bietet eine Übersicht der besten Hotels in Regensburg. Gleichzeitig kann man zu erstklassigen Preisen auch gleich buchen.

(firmenpresse) - Die bayrische Gemütlichkeit und Gastfreundschaft erleben Sie besonders gut und intensiv bei einem Urlaub in Regensburg. Erkunden und entdecken Sie die wunderschöne Altstadt und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die Hotels in Regensburg bieten den idealen Ausganspunkt für einen unbeschwerten und unvergesslichen Aufenthalt in Regensburg.



Sehenswürdigkeiten und ein buntes Unterhaltungsprogramm



Ob Sie nun die Sommerferien mit Ihrer Familie in Regensburg verbringen möchten oder ganz einfach die bayrische Großstadt mit Freunden besichtigen möchten, die Hotels in Regensburg begrüßen ihre Gäste mit offenen Armen. Auf der Seite regensburg-hotel.info finden Sie alle bekannten Hotels und Unterkünfte in den verschiedensten Preisklassen.



Besuchen Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zu den fixen Programmpunkten sollte der Dom St. Peter, die Steinerne Brücke und natürlich auch die Alte Kapelle gehören. Regensburg hat natürlich noch weitaus mehr zu bieten. Das bunte und aufregende Nachtleben und selbstverständlich auch die zahlreichen typisch bayrischen Restaurants.



Ob direkt am Domplatz oder etwas abseits des Stadtkerns, die Hotels in Regensburg sind bemüht, den Aufenthalt in der Stadt so angenehm wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Bei uns finden Sie zahlreiche Hotelunterkünfte aufgelistet, welche Ihren hohen Anforderungen und Erwartungen an einen gelungenen Urlaub erfüllen werden. Schauen Sie sich die Angebote an und überzeugen Sie sich von den günstigen Preisen und den unzähligen Annehmlichkeiten die Ihnen geboten werden selbst. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt einen schönen Urlaub in Regensburg.







