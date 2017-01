Mittelbayerische Zeitung: Sicherheit kostet Geld / Mit schärferen Gesetzen allein fängt man keine Islamisten. Dafür braucht man eine schlagkräftige Polizei.

(ots) - Ausweitung der Abschiebung, elektronische

Fußfessel für Gefährder, Sanktionen für nordafrikanische Staaten, die

abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen: Nach dem Anschlag auf den

Berliner Weihnachtsmarkt überbieten sich die Parteien mit

Vorschlägen, wie der Staat dem Terrorismus beikommen soll. Die innere

Sicherheit wird zu einem Top-Wahlkampfthema. Doch anstatt zu fragen,

wie der Staat das Übel an der Wurzel packen kann, reagieren die

Parteien mit Reflexen, die politische Tatkraft suggerieren sollen.

Abschiebehaft für Gefährder - das hatte bereits die CSU im

vergangenen Jahr nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach

verlangt. Passiert ist bislang jedoch nichts. Nun haben Innenminister

Thomas de Maizière (CDU) und SPD-Justizminister Heiko Maas diese

Forderung wieder hervorgekramt. Sie klingt ja auch vielversprechend.

Kein Bürger kann nachvollziehen, warum ein sogenannter Gefährder,

dessen Asylantrag abgelehnt wurde, nicht sofort in Abschiebehaft

genommen wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihren Minister de

Maizière an die vorderste Anti-Terror-Front beordert hatte, kündigte

gestern bei der Jahrestagung des Beamtenbunds schnelle Konsequenzen

aus dem Berliner Anschlag an. Der Staat dürfe nicht in Ankündigungen

stecken bleiben, sondern müsse Flagge zeigen. Man darf gespannt sein,

in welcher Phase wir uns in neun Monaten - kurz vor der

Bundestagswahl - befinden werden. Dabei müssen die politischen

Akteure leider einkalkulieren, dass bis dahin weitere Anschläge

verübt werden. Die Terroristen zielen nicht nur auf Menschen, sondern

auf Freiheit und Demokratie. Die Islamisten würden es sich mit

größter Genugtuung auf die Fahnen schreiben, falls die Angst

irgendwann über unsere Grundwerte siegt. Und sie würden in

Triumphgeheul ausbrechen, wenn es ihnen gelänge, durch Terror eine

Bundestagswahl zu beeinflussen. Mit schärferen Gesetzen wird man den



Islamisten nicht Herr werden. Das zeigt das Beispiel des Berliner

Attentäters Anis Amri, der die deutschen Behörden mit 14

verschiedenen Identitäten in die Irre führte. Dass er schließlich bei

einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen wurde, nachdem er vorher

noch einmal quer durch halb Europa gefahren war, ist ein

Fahndungserfolg von Kommissar Zufall. Der Fall Amri legt eine große

Schwachstelle offen: Die europäische Islamistenszene ist

offensichtlich besser vernetzt, als die Sicherheitsbehörden in der

EU. Außerdem wird deutlich, dass es beim Informationsaustausch

zwischen Länderbehörden und dem Bund gewaltig hakte. Auch das ist

nicht ganz neu. Bereits die unsäglichen Pannen bei der Aufklärung des

rechtsextremistischen NSU-Terrors legten die Schwachstellen bei der

Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden offen. Durch eine Fußfessel

wird sich ein Selbstmordattentäter nicht von seinem Plan abbringen

lassen. Und für eine Abschiebehaft muss die Polizei des Gefährders

erst einmal habhaft werden. Wenn eine Behörde dann die Freilassung

anordnet, weil er keinen Pass hat - wie im Fall Amri - läuft auch

diese Maßnahme ins Leere. Vielleicht erreicht die Bundesregierung

Rücknahmeabkommen mit den Maghreb-Staaten, wo sich schon jetzt

heftiger Widerstand in der Bevölkerung gegen derartige Rückführungen

regt. Dann muss die Politik allerdings auch ehrlich sagen, dass man

das Terrorproblem wieder in die Herkunftsländer der Gefährder

exportiert. Und außerdem: Niemand kann garantieren, dass abgeschobene

Islamisten nicht wieder nach Deutschland zurückkehren. Mit

Gesetzespaketen allein fängt man keine Terroristen. Dafür braucht man

auch eine funktionierende Polizei. In Bayern mussten jedoch bereits

Dienststellen vorübergehend geschlossen werden, weil die Beamten an

die österreichische Grenze abkommandiert wurden - für Kontrollen, die

ein größeres Sicherheitsgefühl vorgaukeln. Wer jedoch schlagkräftige

Terror-Fahnder will, muss vor allem Geld springen lassen - für mehr

Personal.







