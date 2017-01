Mittelbayerische Zeitung: Die alte Leier / Kommentar zur Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt

(ots) - Wir wissen es: Frauen in Führungspositionen

sind Mangelware. In typischen Männer-Jobs wird mehr verdient als in

Frauenberufen. Kinder und Karriere lassen sich schlecht vereinbaren -

oft zu Lasten der beruflichen Entwicklung der Mütter. Zwar hat sich

von Generation zu Generation viel bewegt, Frauen sind heute besser

ausgebildet und damit unabhängiger. Viele arbeiten und machen auch

Karriere. Doch häufig haben sie keine Kinder oder - selten - einen

Mann, der für die Familie kürzer tritt. Es ist nicht alles eine Frage

der Organisation und oft fehlt eine Oma für die Betreuung der Enkel.

Zu viele Belastungen überfordern, darauf müssen Familien individuelle

Antworten finden. Was helfen könnte? Eine stärkere Nachfrage nach

Frauen von Seiten der Wirtschaft und gesellschaftlich akzeptierte

Teilzeitmodelle für Männer.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.01.2017 - 22:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1442479

Anzahl Zeichen: 1167

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung