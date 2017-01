Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik

Rekord: Sachsen-Anhalt mit Plus von 350 Millionen Euro

(ots) - Sachsen-Anhalt hat das Jahr 2016 nach Informationen

der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe)

mit einem Überschuss von 350 Millionen Euro abgeschlossen. Es ist das

größte Haushalts-Plus in der Geschichte des Landes. Bereits 2015

hatten die Einnahmen die Ausgaben der Landesregierung deutlich

überstiegen. Damals hatte das Land 100 Millionen Euro zusätzlich in

der Kasse. Grund für den Höhenflug sind sprudelnde Steuereinnahmen

und die Bundeszahlungen für Flüchtlinge.







