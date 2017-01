Die Preisgewinner der Washoku World Challenge 2016, dem japanischen Kochwettbewerb für internationale Köche, stehen fest

(ots) - Am 15. Dezember fand die Endrunde der

Washoku World Challenge 2016, einem vom Ministerium für Land-,

Forstwirtschaft und Fischerei veranstalteten japanischen

Kochwettbewerb für internationale Köche, in Tokio statt. Dabei ging

der 1. Platz an Cheong Cherng Long (31 Jahre) aus Malaysia, der mit

der goldenen Auszeichnung als bester ausländischer Koch für

japanische Küche gekrönt wurde. Der 2. Platz in Silber ging an Shaun

Presland (45) aus Australien und der 3. Platz in Bronze an Songkran

Comnew (35) aus Thailand.



http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201612287545/



(Foto 1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103899/201612287

545/_prw_OI1fl_1I29N1IB.JPG)



Cheong Cherng Long aus Malaysia wird im Rahmen einer

Preisverleihungszeremonie in einem Hotel in Tokio die goldene

Kristalltrophäe vom Staatsminister für Land-, Forstwirtschaft und

Fischerei, Herrn Ken Saito, überreicht



Beim vom Preissieger Cheong zubereiteten Gericht handelte es sich

um "Akamutsu no kenchin yaki", einer Spezialität aus geröstetem Tofu

und Wintergemüse eingewickelt in "Akamutsu" (rosa Seebarsch), eine im

Winter genossene Köstlichkeit. Bei diesem Durchgang sollten die

Wettbewerber mit Wintergemüse arbeiten und Cheong punktete mit einer

Beilage aus "Gobo" gefüllt mit weich gekochtem entkerntem Kürbis

sowie "Edamame"-Tempura, womit er seine Fähigkeit zur Bereicherung

des Gerichts mit vielfältiger Farbe und Textur bewies. Er erhielt

hohe Wertungen für die allgemeine Perfektion des Gerichts, nicht nur

im Geschmack, sondern auch in der Darbietung.



(Foto 2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103899/201612287

545/_prw_OI2fl_3YAm4OA7.png)



Das ursprüngliche Gericht "Akamutsu no kenchin yaki" kreiert von

Cheong Cherng Long.



In seiner Dankesrede mit der Trophäe in der Hand sprach Cheong



über seine erneuerte Entschlossenheit, "meine Erfahrungen und

Erkenntnisse auf dieser Japanreise für mein zukünftiges Selbst

einzusetzen und alles zu tun, was ich kann, um der Welt echte

japanische Küche nahezubringen."



(Foto 3: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103899/201612287

545/_prw_OI3fl_s2abA2z7.png)



Für die Washoku World Challenge 2016 gingen Bewerbungen für 205

Gerichte aus 26 Ländern und Regionen ein. Nach dem Bewerbungsschluss

wurden 23 Gerichte von 20 Kandidaten, die die Vorauswahl bestanden

hatten, in Tokio nach ihren Rezepten nachgekocht und nach Elementen

wie ihr Verständnis von Washoku-Techniken, Geschmack, Optik,

Originalität und Umsetzbarkeit in ihrem jeweiligen Heimatland

bewertet. Aus diesen 20 Kandidaten wurden schließlich 10 Teilnehmer

für die Endrunde ausgewählt.







