"Die Helferlein" - Schnelle Lösungen für den Notfall

(firmenpresse) - Unterföhring, Januar 2017 - Die Medicom Pharma GmbH stellt Ihnen das neue Set "Die Helferlein" vor! Medicom ist seit mehr als 20 Jahren ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nährstoff-Präparaten.

Schnelle Lösung für den Notfall - "Die Helferlein"!

Temperaturen um den Gefrierpunkt, Schnee, Frost, Glatteis. Winterzeit ist Erkältungszeit. Viele Menschen müssen sich in diesen Wochen mehrmals täglich von Wärme auf Kälte umstellen. Spätestens jetzt ist die Zeit, die Hausapotheke zu überprüfen. MEDICOM bietet "Die Helferlein" an. Drei Produkte in der praktischen Kosmetiktasche für zuhause und unterwegs:

Erkältungs Kapseln Eukalyptusöl 200 mg

Meerwasser Nasenspray,

Wund- und Sonnenbrandsalbe

"Die Helferlein" ist eine schnelle und praktische Hilfe, wenn es im Hals kratzt, die Nase juckt und auf der Haut brennt. Denn manchmal muss es schnell gehen, für die Wehwehchen im häuslichen Alltag und im Notfall.

Erkältungs Kapseln: Die natürliche Kraft des Eukalyptus!

Eucalyptus globulus ist die wohltuende Kraft aus dem Blatt des Eukalyptusbaumes. Bei Erkältungen hilft traditionell der wertvolle Inhaltsstoff des Eukalyptus, das ätherische Öl Cineol. Es ist dafür bekannt, dass es Schleim löst, antibakteriell wirkt und Entzündungen hemmt. Erkältungs Kapseln Eukalyptusöl 200 mg ist ein Arzneimittel, das bei Erkältungsbeschwerden der oberen Atemwege wie Nase und Rachen mit zähflüssigem Schleim hilft.

Meerwasser Nasenspray: Freies Atmen durch sprühen!

Ist die Nase durch eine Erkältung, Heuschnupfen und Allergien verstopft, hilft natürliches Meerwasser Nasenspray. Die Nase wird mit Meerwasser Nasenspray natürlich gereinigt, befreit und befeuchtet. Das macht die Nase frei und hilft besser durch die Nase zu atmen. Vor allem in Winter, wenn wir uns vorwiegend in beheizten Räumen aufhalten, trocknet die Nasenschleimhaut aus. Viren und Bakterien siedeln sich schneller an. Durch die regelmäßige Befeuchtung wird eine feuchte Nasenschleimhaut gefördert. Das Meerwasser Nasenspray ist ein Medizinprodukt und eignet sich ideal für die tägliche Nasendusche. Es ist 100% frei von Konservierungsstoffen und 100% für Veganer geeignet.

Wund- und Sonnenbrandsalbe: Schnelle Hilfe für die Haut!

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, weil wir in vertrauter Umgebung nachlässiger handeln und unachtsamer sind. Das belegen Statistiken. Schnittverletzungen, Verbrennungen beim Kochen und Quetschwunden gehören dazu. Deswegen ist es ratsam, wenn man ein schnelle Hilfe zur Hand hat: Eine Wund- und Sonnenbrandsalbe, die beruhigt und kühlt. Und bei frostigen Temperaturen und Erkältungen, ist die Haut einigen Strapazen ausgesagt. Die Wund- und Sonnenbrandsalbe hilft bei rissiger Haut, wunder Nasenhaut und ist bei Narben bestens geeignet. Die Wund- und Sonnenbrandsalbe ist ein Medizinprodukt mit hautfreundlichen Mineralstoffen wie Zink in hypoallergener Salbengrundlage.

"Die Helferlein" - Mengen und Preise im Überblick:

- Erkältungs Kapseln Eukalyptusöl 200 mg

60 Weichkapseln, 7,50 EUR

- Meerwasser Nasenspray:

20 ml 1 Spray, 5,00 EUR

- Wund- und Sonnenbrandsalbe

75 ml-Tube, 7,50 EUR

Die drei Produkte von MEDICOM gibt es einzeln oder all drei Produkte in der Gratis-Kosmetiktasche.





Über Medicom Pharma GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität. Weit über 60 Produkte runden mittlerweile das Gesundheitsangebot der Medicom ab. Über eine Million zufriedene Kunden stehen für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention durch Nahrungsergänzung. Mehr über Medicom: www.medicom.de

MEDICOM Pharma GmbH

MEDICOM Pharma GmbH

Ana Lorena Gómez

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

ana.gomez(at)medicom-pharma.de

004989744241811

http://www.medicom.de



