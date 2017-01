Reisen nach Norwegen sind nicht nur etwas für Naturliebhaber

Abwechslungsreiche Autoreisen und Städtereisen nach Norwegen im Programm von Schnieder Reisen

Norwegen

(firmenpresse) - Der Nordeuropa-Spezialist Schneider Reisen führt in seinem Programm verschiedene Autoreisen durch Norwegen. Die Landschaften in Norwegen sind abwechslungsreich und faszinierend. Hochplateaus, Gletscher, Fjorde, Wasserfälle und herrliche Küsten prägen das Land. Zudem locken idyllische Hafenstädte zu einer Erkundung. Autoreisen sind die ideale Reiseform, Norwegen bis in die entlegenen Winkel zu erkunden.



Die Autoreise "Im Land der Wikinger" führt von Oslo zunächst durchs Landesinnere nach Trondheim und dann der Küste folgend und durch Fjord-Norwegen zurück in die Hauptstadt. Die 17-tägige Tour kostet ab 2.219 Euro inklusive Fähranreise, Unterkunft mit Frühstück und der Fährfahrten über den Geiranger- und den Sogne-Fjord.



Bei der Norwegen-Autoreise "Von Trollen und Fjorden" stehen das Hochplateau Hardangervidda, der Sogne-Fjord und der berühmte Geiranger-Fjord ebenso auf dem Programm wie die schönen Hafenstädte Ålesund und Bergen. Die 12-tägige Tour kostet ab 1.599 Euro.

Für Ambitionierte bietet Schneider Reisen die "Große Skandinavien-Autorundreise" an. An 20 Tagen fahren die Skandinavien-Urlauber zunächst durch das südliche Schweden, dann durch Finnland zum Polarkreis und ans Nordkap in Norwegen. Entlang der norwegischen Küste und später durchs Inland geht es nach Oslo.



Die 20-tägige Autoreise kostet ab 2.099 Euro. Bei allen Autoreisen erfolgt die Anreise per Fähre, die Fähranreise ist stets im Preis enthalten. Die Autoreisen werden mit dem eigenen Pkw gefahren. Die Reisenden erhalten neben einer Routenbeschreibung auch ausführliches Kartenmaterial.



Nähere Informationen und Katalogbestellungen bei:

Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH

Hellbrookkamp 29

22177 Hamburg

040 - 380 20 60

info(at)schnieder-reisen.de











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schnieder-reisen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Schnieder Reisen bietet zahlreiche Rundreisen, Gruppenreisen, Städtereisen und Kurzreisen nach Norwegen und die angrenzenden Staaten in Skandinavien an. Alle Reisen können individuell zusammengestellt werden und sind direkt online buchbar. Bei Bedarf kann man auch direkt einen Mietwagen buchen und nach der Anreise per Fähre in Norwegen abholen. Bei Fragen zu einer Rundreise, Gruppenreise oder Individualreise nach Norwegen stehen die Experten von Schnieder Reisen jederzeit telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schnieder Reisen

Leseranfragen:

Grevenbroicher Str. 45, 50829 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.01.2017 - 05:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1442498

Anzahl Zeichen: 2084

Kontakt-Informationen:

Firma: Schnieder Reisen

Ansprechpartner: Dieter Hanke

Stadt: Hamburg

Telefon: 0221/29884152



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.