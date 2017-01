Kinder im zerstörten Aleppo: "Die schlimmsten Wunden sind unsichtbar" / SOS-Kinderdörfer warnen vor einer verlorenen Generation (FOTO)

Nach dem Fall von Ost-Aleppo sind die SOS-Kinderdörfer besorgt um

die Situation der Kinder. Noch immer harrten im völlig zerstörten

Ostteil der Stadt Zehntausende Flüchtlinge aus, darunter viele

Kinder, sagt Alia Al-Dalli, Direktorin der SOS-Kinderdörfer im Nahen

Osten. Sie lebten teils ohne Strom und Wasser, teils ohne sanitäre

Einrichtungen, teils auch ohne Obdach.



Auch die psychische Situation dieser Kinder sei extrem schwierig.

"Wir werden ein Heer an Psychologen benötigen", warnt Al-Dalli,

"denn die schlimmsten Wunden sind unsichtbar." Der Krieg werde allein

in Aleppo zehntausende schwersttraumatisierter Kinder hinterlassen,

die ihre Kindheit zwischen Bombardierungen, Häuserkämpfen und

Belagerungen erlebten. "Diese Kinder wachsen zu einer verlorenen

Generation heran, ohne Bildung, zwischen Trauma und Elend, anfällig

für Aggressionen, Depressionen und neue Gewalt", so Al-Dalli weiter.

"Sollte dieser Krieg hoffentlich bald vorüber sein, fängt unsere

Arbeit erst richtig an."



Im Moment leistet das Kinderhilfswerk Nothilfe, verteilt

Mahlzeiten, Obst, Babynahrung und Winterkleidung, versorgt die

Schutzbedürftigen mit frischem Wasser, verarztet Verwundete und

bietet Kindern Schulunterricht.







