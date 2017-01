Ligawo präsentiert 60 brandneue Patchpanel in verschiedenen Ausführungen

(firmenpresse) - Auch im Netzwerkbereich entwickelt Ligawo immer wieder erstklassige Produkte. Ganz neu im Produktsortiment sind 60 Patchpanel, die in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich sind.



Hier haben wir Ihnen lediglich die möglichen Cat.5e Varianten genauer aufgelistet:

Cat.5e 1HE 8x Desktop Wandhalterung

Cat.5e 1HE 12x Desktop Wandhalterung

Cat.5e 1HE 12x Ohren Wandhalterung

Cat.5e 1HE 16x Desktop Wandhalterung

Cat.5e 1HE 16x Ohren Wandhalterung

Cat.5e 1HE 24x Desktop Wandhalterung

Cat.5e 1HE 24x Ohren Wandhalterung



Des Weiteren sind diese Ausführungen natürlich ebenfalls in Cat.6 und Cat.6A, mit 0,5HE und jeweils in schwarz oder grau erhältlich.



Durch die Ligawo Patchpanel schaffen Sie den 1:1 Übergang zwischen den beweglichen Patchkabeln und den starren, teils in Wänden verlegten, Netzwerk Verlegekabeln. Auf der Vorderseite des Patchpanel finden Sie durchnummerierte RJ45 Ports. Dort werden die bewegliche Patchkabel mit RJ45 Stecker an das Patchfeld angeschlossen. An der Rückseite findet man zu jedem Anschluss an der Vorderseite einen LSA Anschluss. Hier werden starre Verlegekabel oder Installationskabel mit einem LSA Anlegewerkzeug angeschlossen.



Die Panel bestehen aus einem voll geschirmten, hochwertigen Metallgehäuse und sind qualitativ sehr gut und besonders langlebig verarbeitet. Mehrere Varianten der Panel sind auch für die Wandmontage geeignet. Die passenden Muttern dafür sind im Lieferprogramm Ligawo gleich mit enthalten.



Die Panel sind ab sofort im Handel erhältlich. Der UVP liegt zwischen 11,49€ und 34,95€, je nach Modell und Ausführung.



Ligawo-Produkte stehen für innovative Artikel aus den Bereichen Netzwerktechnik sowie Audio- und Videozubehör.

