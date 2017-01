Diana Amft (41) in MYWAY: "Manchmal muss ich wirklich nachrechnen, wie alt ich gerade bin." (FOTO)

Diana Amft hat immer an sich selbst geglaubt - und wurde dafür mit

großem Erfolg belohnt. Nach ihrem Durchbruch als Gretchen Haase in

der RTL-Arztserie "Doctors Diary" ist die Schauspielerin und

Kinderbuchautorin ständig auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. Mit

MYWAY (EVT 11.01.) spricht die 41-Jährige über wichtige

Lebensentscheidungen, das Älterwerden und ihre Pläne für die Zukunft.



Gerade einmal 17 ist Diana Amft alt, als sie aus ihrem Elternhaus

auszieht und eine kleine Wohnung mit elektrischer Kochplatte

anmietet. Obwohl sich diese Entscheidung im Nachhinein als übereilt

herausstellt, bereut sie den Schritt nicht: "Es bringt nichts. Man

muss akzeptieren, dass es zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung

war. Von daher sollte man nicht weiter darüber nachdenken, dass man

es heute möglicherweise anders machen würde." Stattdessen solle man

versuchen, in allem etwas Positives zu sehen, so die Schauspielerin:

"Alle Erfahrungen waren auch für irgendetwas gut. Zum Beispiel, dass

ich ganze zwölfmal durch die Aufnahmeprüfung von Schauspielschulen

gefallen bin. Das tat höllisch weh, war aber wichtig für mich."



Heute steht die 41-Jährige mit beiden Beinen im Leben. Wenn sie

nicht vor der Kamera steht, verbringt sie mit ihrem Mann Arne Regul

Zeit in ihrer Wahlheimat Berlin. Amft ist glücklich - und hat kein

Problem damit, keine 20 mehr zu sein: "Manchmal muss ich wirklich

nachrechnen, wie alt ich gerade bin. Deshalb habe ich auch keine

Panik geschoben vor dem 40. Geburtstag. Und ich habe auch nicht

feststellen können, dass sich plötzlich groß etwas verändert hätte."

Und da sie sogar manchmal vergisst, wie alt sie wirklich ist, verhält

sich Amft auch nicht immer so, wie andere es von Frauen in ihrem

Alter vielleicht erwarten würden: "Wenn ich beim Mädelsabend mit

meinen Freundinnen quatsche, können wir ganz schön herumalbern und



kichern wie Teenager. Wer das mitbekommt, hat sicher alles andere als

das Gefühl, dass wir über 40 sind."



Für ihre Zukunft wünscht sich Amft spannende berufliche

Herausforderungen. Auch hierbei hat das Älterwerden für sie nur

Vorteile: "Mit jedem Altersabschnitt eröffnen sich neue Rollen. Ob

Komödie oder Drama, da bin ich flexibel. Generell bin ich eher der

Typ, der alles auf sich zukommen lässt, ich mache keine großen

Pläne." Privat möchte sie alles dafür tun, ihre jetzige Zufriedenheit

beizubehalten: "Ich habe Angst davor, das Glück irgendwann einfach

als selbstverständlich zu nehmen."



