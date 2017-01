Kostenloses Whitepaper zur Cubeware Solutions Platform C8 - The most complete BI

consultnetwork bietet Ihnen ein kostenloses Whitepaper zum Thema Cubeware. Sie werden über Stärken & Schwächen der Cubeware Produkte sowie persönliche Erfahrungen gleichermaßen informiert!

ONE PAGE ONLY mit dem Cubeware Cockpit C8

(firmenpresse) - In unserem Whitepaper haben wir uns die Frage gestellt, ob die vom Hersteller unter dem Slogan "The most complete BI" beworbene Cubeware Solutions Platform C8 den sich damit selbst auferlegten Anforderungen gerecht wird? Wir klären Sie über alle relevanten Fakten auf und zeigen, ob Cubeware BI-Projekte allumfassend unterstützen kann.



Sie werden lesen, welche Stärken und Schwächen die Produkte der Cubeware Solutions Platform C8 mit sich bringen. Wir beleuchten für Sie den C8 Importer, den C8 Server sowie das C8 Cockpit und informieren Sie über die Mobile BI von Cubeware, insbesondere über C8 Snack, den weltweit ersten BI-Bot.



Des Weiteren werden Sie von unseren Erfahrungen, die wir in zahlreichen selbst umgesetzten Einführungsprojekten bereits gemacht haben, lesen und profitieren. Denn wir von consultnetwork setzen seit Jahren erfolgreich die Produkte der Cubeware Solutions Platform C8 ein. So haben wir für unsere Kunden Berichte nach dem ONE PAGE ONLY Prinzip, unter Berücksichtigung der INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION STANDARDS vormals HICHERT SUCCESS-Regeln, entwickelt, welche mit dem Cockpit C8 erstellt werden.

Auch Cubeware in Kombination mit anderen Softwares, wie LucaNet, haben wir bereits als Tool-Linking-Ansatz mit Erfolg in Projekten eingesetzt und somit eine ALL IN ONE Lösung geschaffen.



Viele weitere wissenswerte Informationen über die Cubeware Solutions Platform C8 finden Sie in unserem kostenlosen Whitepaper und auf unserer Homepage: www.controlling-strategy.com.



http://www.consultnetwork.com



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.



Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!



Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!



Datum: 10.01.2017 - 08:50

consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH

Mario Rosenfelder

Rosenheim

+49 8031 58180 11



