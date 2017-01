Gigas Nutrition Blog: Fettleibigkeite Menschen haben höheres Krebsrisiko

Fettleibigkeite Menschen haben höheres Krebsrisiko.

(firmenpresse) - Fettleibigkeit hat das Rauchen als führende verhinderbare Ursache von Krebs in den Vereinigten Staaten überholt und ist für 600.000 Krebstote pro Jahr verantwortlich. Krebs wird durch genetische Fehler bei der Proteinsynthese verursacht, die in einem abnormalen Zellwachstum resultieren, das sich häufig auf andere Körperteile ausbreitet. Normale Zellen können Sequenzierungsfehler in der DNA korrigieren. Krebs entsteht dann, wenn diese Sicherungsmechanismen nicht richtig funktionieren.



Fettleibigkeit beeinträchtigt die interzellulare Signalisierung, was genetische Fehler bei der Proteinsynthese und eine abnormale Zellentwicklung zur Folge hat.



Anabole Hormone wie Insulin und IGF-1, deren Spiegel bei Übergewicht steigen, fördern eine Weiterentwicklung früher Stadien der Krebsentwicklung. Speiseröhrenkrebs, Leberkrebs, Nierenkrebs, Brustkrebs, Gallenblasenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Prostatakrebs, Eierstockkrebs und Gebärmutterkrebs reagieren besonders empfindlich auf stoffwechseltechnische Änderungen, die durch Fettleibigkeit hervorgerufen werden.

Glücklicherweise kann selbst ein bescheidener Gewichtsverlust Veränderungen des Stoffwechsels verursachen, die das Risiko für diese Krebsarten reduzieren.



(The Scientist, November 2015)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/de/blog/246-fettleibigkeite-menschen-haben-hoheres-krebsrisiko



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 10.01.2017 - 08:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1442533

Anzahl Zeichen: 1354

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung