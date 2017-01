Weihnachtsbaumentsorgung in München leicht gemacht

Wie eine neuartige Idee in München bei der Weihnachtsbaumentsorgung die Münchner Haushalte entlastet und einen Beitrag zur Umwelt leistet

Abhol- und Entsorgungservice für Weihnachtsbäume in München

(firmenpresse) - Jedes Jahr stellt sich für die Münchner nach den Feierlichkeiten die gleiche Frage:

Wohin mit meinem ausgedienten, verdorrten und sperrigen Weihnachtsbaum.

Die Münchner Werkstatthöfe und die auf 3 Tage begrenzten Sammelstellen an Münchner Schulen mit ihren wenig berufsbegleitenden Öffnungszeiten sind dabei nur begrenzt hilfreich.

Zudem stellt sich hier die Frage: wie bringen die Bürger ihren starren Weihnachtsbaum durch den Türstock und die Flurtreppen hinab oder in den engen Aufzug, Wie vermeidet man dabei den extremen Nadelverlust des Tannenbaumes auf dem Weg zum Auto, soweit eines überhaupt vorhanden ist und wie verstaut man überhaupt dieses widerspenstige Teil im Fahrzeug?

Tausende von älteren Mitbürger haben zudem das Problem, dass der Abtransport aufgrund der physischen Beanspruchung eine kaum lösbare Problematik darstellt.



Alles in allem führt diese Art der Christbaumentsorgung, soweit sie überhaupt selbständig durchgeführt werden kann, immer zu Schäden, wie Verkratzungen und Verschmutzungen.



Seit 2016 bietet die Firma Bayerntec-Schussmann ihren Kunden in München mit einem Abhol- und Entsorgungsservice von Weihnachtsbäumen unter Einbeziehung ihrer einzigartigen und exklusiven Entsorgungstechnik eine Lösung an, um den Kunden exakt all diese Unannehmlichkeiten vermeiden zu helfen.



Die Vorgehensweise ist dabei sehr simpel:

Nach Terminvereinbarung erscheint der Mitarbeiter der Weihnachtsbaumentsorgung vor Ort, verpackt den Weihnachtsbaum in einem speziell für diesen Zweck entwickelten Polyestersack und sorgt somit für einen nadelverlustfreien Abtransport mit anschließend garantierter Profi-Entsorgung im Münchner Werkstatthof.

Bäume über 2,50 Meter werden an Ort und Stelle verkürzt, zudem sorgt die Polyesterverpackung dafür, dass auch die sperrigsten Bäume durch die Türen gezogen werden können, ohne Kratzspuren zu hinterlassen.

Der Zeitaufwand für Verpackung und Abtransport ist in der Regel geringer 5 Minuten.



Dieser Entsorgungsservice leistet hiermit auch seinen Beitrag, die geschätzte Zahl von jährlich 17.000 illegalen Entsorgungen in München zu reduzieren.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.weihnachtsbaumebholung.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Weihnachsbaumabholung in München

Leseranfragen:

Pienzenauerstr 1, 81679 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.01.2017 - 09:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1442541

Anzahl Zeichen: 2415

Kontakt-Informationen:

Firma: Weihnachsbaumabholung in München

Ansprechpartner: Korbinian Schussmann

Stadt: München

Telefon: 017648645533



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.