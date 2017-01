Nie wieder Hochzeitstag vergessen: mit besonderem Datum!

Am 21.1.2017 ist Weltumarmungstag

Ralf Elcheroth, Gründer Elcheroth Hochzeitstheologen

(firmenpresse) - Für Paare, die nie ihren Hochzeits- oder Jahrestag vergessen möchten, ist der 21. Januar 2017 wie gemacht: Dann ist Weltumarmungstag. Die beiden Amerikaner Adam Olis und Kevin Zaborney sind die Begründer des "National Hug Day". 1986 hieß es im US-Bundesstaat Michigan zum ersten Mal "knuddeln, was das Zeug hält". Warum ausgerechnet am 21. Januar? Dieser Tag liegt genau zwischen dem Weihnachtsfest und dem Valentinstag, beides Feste, die mit viel Emotion verbunden sind. Inzwischen ist der Weltumarmungstag in vielen Ländern Tradition geworden. Den 21. Januar 2017 haben daher viele Paare ins Auge gefasst, sich gegenseitig Liebe und Treue zu versprechen, oder um ihr Eheversprechen zu erneuern.

Mit den folgenden drei Tipps wird der National Hug Day ihr ganz persönlicher Jahrestag:

- Einen freien Redner buchen. Er ist neben dem Paar die wichtigste Person an diesem Tag. Damit er seine Rede gut und treffsicher vorbereiten kann, sollte das erste Gespräch mit ihm rasch stattfinden.

- Der Verpaarung ein Motto geben. Es ist nicht nur Knuddelzeit, sondern auch Karneval. Für Fans der närrischen Zeit bietet es sich daher an, die Freude am Verkleiden mit einem Motto für ihre Verpaarung zu verbinden. Warum nicht selbst eine spontane Karnevalsparty veranstalten und Freunde und Familie mit der Verpaarung überraschen?

- Über ein Ritual nachdenken. Wünschen Paare bei aller Spontaneität dennoch ein Ritual, um die Besonderheit dieses Tages zu unterstreichen, sollten sie sich schon vor dem Gespräch mit dem Hochzeitstheologen Gedanken darüber machen. Was verbindet sie besonders? Machen beide beispielsweise gerne Urlaub am Strand, lässt sich Sand gut in die Zeremonie einbinden. Bei der Umsetzung hilft der Freie Redner weiter.

"Natürlich kommt es vor, dass Ehepaare nach vielen Jahren den Hochzeitstag vergessen. Aber wer am Weltumarmungstag heiratet, dem passiert das sicher nicht so schnell!", erklärt Ralf Elcheroth, Gründer der Elcheroth Hochzeitstheologen.

Für Paare, denen der 21. Januar 2017 zu spontan ist - der nächste Weltumarmungstag ist am 21. Januar 2018.

Messetermine der Elcheroth Hochzeitstheologen:

14.+15.01.2017 Karlsruher Hochzeits- und Festtage

14.+15.01.2017 München Hochzeitstage 2017, MOC Lilienthalallee 40, Halle 3, F10a

21.+22.01.2017 Hamburg Hochzeitstage 2017, Halle B7 der Hamburger Messe

21.+22.01.2017 Hochzeits- und Eventmesse Weilheim

22.01.2017 Ingolstädter Hochzeitsmesse, Westpark Einkaufszentrum, Am Westpark 6, Ingolstadt

28.+29.01.2017 Glücksmomente Fürstenfeldbruck, Kloster Fürstenfeld, Stand OG27

05.02.2017 Aichacher Hochzeitsmesse, Sisi-Schloss, Klausenweg 1, Aichach-Unterwittelsbach





Über Elcheroth Zeremonien

Elcheroth Hochzeitstheologen sind ein Team aus freien Theologen und Rednern mit langjähriger Erfahrung. Das Leistungsspektrum umfasst freie Trauungen, die Erneuerung von Eheversprechen, Willkommensfeiern für Kinder und Jubiläumsfeiern.

Elcheroth Hochzeitstheologen

