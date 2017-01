Mit frischem Outfit und aktuellen Compliance-Inhalten ins Jahr 2017

(PresseBox) - Intuitiv zu bedienen, übersichtlich, responsive: Die domeba distribution GmbH, Premium-Anbieter von professioneller Compliance-Management-Software, präsentiert sich zum Jahresstart im neuen Design und mit aktuellen Inhalten. Seitenbesucher finden für sie relevante Fachinformationen nun noch schneller.

Übersichtlich und schnell zu erfassen

Als Experte für HSQE Compliance-Management-Systeme erweitert das domeba-Team sein Angebot an Fachtexten aus den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität, Sicherheit und Umweltschutz kontinuierlich. ?Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen noch besseren Service in diesen komplexen Themenwelten zu bieten. Sie sollen sich in der Masse an aktuellen Informationen schneller zurechtfinden. Deshalb haben wir unsere Inhalte in ein neu strukturiertes Layout gesetzt?, erklärt Geschäftsführer Matthias Domes.

Darüber hinaus sorgen intelligente Funktionen dafür, dass gewünschte Inhalte dynamisch ins Blickfeld der Nutzer gelangen.

Sieben iManSys Software-Welten im Blick

iManSys, die hauseigene Software-Suite, stellt sich auf der Internetpräsenz mit nunmehr sieben Software-Welten vor. Die neuste iManSys Software-Welt ?Vorschriften & Pflichten? ermöglicht es, verständlich und zeitsparend Rechtskataster zu erstellen und zu verwalten. Sie lassen sich auf sehr einfache Art und Weise mit Maßnahmen oder Elementen verknüpfen. Das können Unterweisungen der Software-Welt ?Unterweisen & Schulen? oder Gefährdungsbeurteilungen der Software-Welt ?Risiken & Gefährdungen? sein.

Natürlich responsive für mobile Endgeräte

Die Anzahl an Nutzern mit Smartphones und Tablets nimmt weiter zu. Um den Wünschen dieser Besucher Rechnung zu tragen, unterstützt das Weblayout eine dynamische Darstellung. Auf diese Weise erhalten Nutzer unabhängig von der Größe und der Auflösung ihrer Geräte immer eine optimale Ansicht der domeba-Webseite.





www.domeba.de



Die domeba distribution GmbH ist Full-Service-Experte für Compliance-Management-Lösungen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität und Sicherheit sowie Umweltschutz. Als Premium-Anbieter von HSQE Compliance-Management-Software bietet das Unternehmen hochwertige und individuell abgestimmte Programme, wie die hauseigene Software-Suite iManSys mit ihren sieben Software-Welten.

Das Unternehmen wurde 1998 von Dipl.-Ing. Matthias Domes gegründet. Derzeit arbeiten über 40 Mitarbeiter am Chemnitzer Firmensitz.





