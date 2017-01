Auf Zukunftskurs: Staufen AG gründet Industrie-4.0-Tochter Digital Workx und startet Marktoffensive in Nordamerika / Unternehmensberatung künftig mit mehr als 260 Mitarbeitern auf nun vier Kontinenten

(ots) - Die Unternehmensberatung Staufen setzt ihren

Wachstumskurs fort und stellt die Weichen konsequent Richtung

Zukunft. Mit der Gründung von Digital Workx in Stuttgart und

Staufen.Americas mit Sitz in Mexiko ist die Staufen AG für die

Megatrends Digitalisierung und Globalisierung ab sofort noch

schlagkräftiger aufgestellt.



"Nachdem wir in den vergangenen Jahren unsere Kunden immer

häufiger auch in die USA und Mexiko begleitet haben, war es nur

folgerichtig, dort auch eine eigene Tochter zu gründen", sagt Wilhelm

Goschy, COO der Staufen AG. "Nach Europa, Asien und Südamerika sind

wir mit Staufen.Americas nun bereits auf dem vierten Kontinent

vertreten." Geschäftsführer von Staufen.Americas ist Arturo Medellin,

der unter anderem viele Jahre mit Lean-Management-Vordenker Jeffrey

Liker in Nord- und Südamerika zusammengearbeitet hat.



Neben der starken Internationalisierung des Geschäfts der Staufen

AG tragen auch Digitalisierungsprojekte einen immer größeren Anteil

zum Jahresumsatz von zuletzt rund 52 Millionen Euro bei. Auch hier

handelt Staufen konsequent und hat seit dem 1. Januar 2017 mit

Digital Workx einen eigenen Spezialisten für die Themen Digitale

Transformation, Data Science und Smart Factory im Verbund. "Digital

Workx ist kein Labor für digitale Experimente, sondern agiert mit

gestandenen Beratern praxisbezogen und umsetzungsstark", so

Staufen-Vorstand Martin Haas. Geschäftsführer von Digital Workx ist

Thomas Rohrbach, der seit mehr als zehn Jahren bei der Staufen AG das

internationale Geschäft ausgebaut und neue Geschäftsmodelle

entwickelt hat.



Wachstum im Kerngeschäft und Investitionen in künftige

Geschäftsfelder haben die Mitarbeiterzahl binnen eines Jahres auf

mehr als 260 anwachsen lassen - ein Plus von fast 15 Prozent. "Dass

die Staufen AG im vergangenen Jahr gleich mit zwei renommierten



Preisen ausgezeichnet worden ist, zeigt welch hohe Motivation

innerhalb unserer Mannschaft herrscht", freut sich Martin Haas über

die gemeinsamen Erfolge. So war das Consulting-Unternehmen 2016 bei

den Wettbewerben "Beste Berater" (Brand eins Wissen) und "Best of

Consulting" (Wirtschaftswoche) erfolgreich. "Eine tolle Bestätigung -

und zwar nicht nur auf unserer, sondern auch auf Kundenseite", so

Staufen-Vorstand Haas.



Fotos und Pressegrafiken zur Staufen AG finden Sie unter folgendem

Link: http://www.staufen.ag/de/news-events/presse/pressebilder.html



Über die Staufen AG - www.staufen.ag



Als "Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung" unterstützt die

Staufen AG Unternehmen dabei, ihre Wertschöpfungs- und

Managementprozesse zu optimieren sowie Innovations- und

Produktentstehungsprozesse effizient zu machen. Darüber hinaus

entwickeln die Berater als Turnaround- oder Interim-Manager Konzepte

zur Bewältigung von Krisensituationen. Mit der Staufen-Akademie

bietet das Beratungs-Unternehmen zudem zertifizierte,

praxisorientierte Schulungen an. Mehr als 260 Mitarbeiter betreuen

die Kunden an den Standorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen,

Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, China, Brasilien und Mexiko.

Das international operierende Consultinghaus ist laut der aktuellen

Branchen-Studie "Hidden Champions" Deutschlands beste Lean Management

Beratung. 2016 wurde die Staufen AG gleich mit zwei renommierten

Preisen ausgezeichnet. So konnte sich das Consulting-Unternehmen bei

den Wettbewerben "Beste Berater" (Brand eins Wissen) und "Best of

Consulting" (Wirtschaftswoche) in die Siegerlisten eintragen.



Weitere Informationen:



STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung

Kathrin Kurz

Blumenstr. 5 - D-73257 Köngen

Tel: +49 7024 8056 155 - Fax: +49 7024 8056 111

k.kurz(at)staufen.ag - www.staufen.ag







Pressekontakt:

Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Thöring & Stuhr

Partnerschaft für Kommunikationsberatung

Arne Stuhr

Mittelweg 19 - D-20148 Hamburg

Tel: +49 40 207 6969 83 - mobil: +49 177 3055 194

arne.stuhr(at)corpnewsmedia.de



