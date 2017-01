Medizin nach Maß/ Apotheker fertigen vor Ort jährlich Millionen individueller Rezepturen

(ots) - Mehr als 100.000 Fertigarzneimittel sind in

Deutschland zugelassen, dennoch bietet die Industrie für spezifische

Anforderungen oft keine passenden Medikamente. Diese Versorgungslücke

schließen die Apotheker vor Ort, indem sie auf ärztliche

Verschreibung hin individuelle Rezepturen anfertigen.

"Rezepturarzneimittel sind in vielen Fällen unersetzlich, zum

Beispiel wenn ein Kind ein Medikament in einer Dosis braucht, für die

es kein industriell hergestelltes Präparat gibt", erklärt der

Präsident der Bundesapothekerkammer, Dr. Andreas Kiefer, im

Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Auch Senioren brauchen oft

"Sonderanfertigungen", weil sie die verfügbaren Arzneiformen schlecht

schlucken können. Für Patienten mit allergisch bedingten

Hauterkrankungen mischen Apotheker Cremes und Salben ohne Duft- und

Konservierungsstoffe.



2015 stellten öffentliche Apotheken allein für die Versicherten

der gesetzlichen Kassen 7,2 Millionen sogenannte allgemeine

Rezepturen her; hinzu kommen die Verordnungen für Privatversicherte

und Selbstzahler. Die Qualität der Produkte kann sich mittlerweile an

Industriestandards messen lassen: Wurden Salben noch vor wenigen

Jahren mit der Hand gerührt und abgefüllt, ermöglichen elektronische

Rührsysteme inzwischen eine noch hygienischere Anfertigung.



