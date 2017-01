bapa finance realisiert die Miete

Dortmund/10.01.2017

Säumige Mieter und Mietnomanden werden häufig in einem Atemzug genannt. Beide Typem zahlen die vereinbarte Miete nicht. Wohingegen die einen meist nur einen finanziellen Schaden verursachen, hinterlassen die anderen oft zudem einen materiellen Schaden in der angemieteten Wohnung. Mit dieser Kundenklientel weiß Bastian Patrakscht mit seinem Inkassounternehmen bapa finance ebenfalls zu verfahren.

Bastian Patrakscht, Gründer der bapa finance

(firmenpresse) - „Weg! Auf und davon, von jetzt auf gleich und meist über Nacht. So berichten viele meiner Kunden, wenn es um das Thema säumige Mieter geht“ berichtet der dortmunder Inkassounternehmer Bastian Patrakscht. Er hat schon die kuriosesten Fälle gehört und gesehen, wenn es um die Mieter seiner Kunden geht. „Wenn nur die Miete nicht gezahlt wird, kann sich der Vermieter schon glücklich schätzen“ so der Inhaber der bapa finance. Mietforderungen sind inzwischen keine Seltenheit mehr. In Zeiten von kontinuierlich steigenden Kosten und verhältnismäßig sinkenden Einkommen, wird das Ungleichgewicht zunehmend größer. Sowohl bei Privathaushalten, als auch bei Unternehmen als Mieter, ist das Risiko für den Vermieter beim Abschluss des Mietvertrags nicht direkt einschätzbar.



Das Auffinden der dann unbekannt verzogenen Schuldner ist für viele Gläubiger die größte zeitliche und organisatorische Herausforderung. Hier wird die bapa finance durch ein ausgewähltes Portfolio von professionellen Rechercheanbietern und Detekteien unterstützt. Durch die bereits sehr lange Zusammenarbeit mit den zuarbeitenden Unternehmen, ist sich Bastian Patrakscht sicher, dass er mit den gelieferten Auskünften eine sehr hohe Erfolgsquote in der Bearbeitung der Inkassofälle erreichen kann.





Zu bapa finance:

im November 2015 von Bastian Patrakscht gegründet, entwickelt die bapa finance innovative Inkassoleistungen speziell für Handwerksbetriebe. Der Fokus liegt dabei neben der Forderungsbeitreibung auch auf einer umfassenden und individuellen Beratung.



Zu Bastian Patrakscht:

Der 34-jährige Kaufmann kann auf eine langjährige Erfahrung als Angestellter großer Inkassobüros verweisen. Der zertifizierte Inkassounternehmer arbeitet seit November 2015 selbständig. Das gesammelte Wissen und neue Ideen bilden die Grundlage für bapa finance.

bapa finance

Bastian Patrakscht

bapa finance

Hirschweg 11, 44269 Dortmund

Fon: +49 (0) 231 95485650

Mail: info(at)bapafinance.de

www.bapafinance.de

Firma: bapa finance



Kommentare zur Pressemitteilung