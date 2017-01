Veranstaltungen FEBRUAR 2017

Wolfswanderungen in der Dämmerung

Spannung liegt in der Luft, wenn man in der Dämmerung Wölfen begegnet und füttert. Dieses besondere Erlebnis ist im Güstrower Wildpark-MV möglich. Eine geführte Wanderung geht durch den Wald der Hirsche und Eulen, vorbei an Wildschweinen, Luchsen und Wildkatzen bis hin zu den Wölfen in der Raubtier-WG. Die nächsten Wolfsabenteuer sind für den 4., 17. und 25. Februar 2017 geplant. Für Gruppen ab 15 Personen können auch gesonderte Termine mit und ohne Catering gebucht werden. Interessierte können sich unter Telefon 03843 24 68 0 anmelden. Gutscheine erhältlich.

Winterferienprogramm für Groß und Klein

Der Winter ist da und so können sie endlich kommen: die lang ersehnten Ferien. Um den Schulkindern die freie Zeit zu versüßen, hat sich der Güstrower Wildpark-MV tolle Aktionen für die ganze Familie einfallen lassen. Dabei lernen Groß und Klein allerhand Spannendes über die einheimischen Raubtiere, können basteln und ganz besondere Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Danach geht es auf eigene Faust durch die wunderschöne Parklandschaft vorbei an Damhirschen, Eulen und Meerschweinchen. Und wer sich nach der Rundtour aufwärmen möchte, ist im Umweltbildungszentrum direkt am Eingang bestens aufgehoben: Aquatunnel, Fischtreppe und das größte Natur-Aquarium des Nordens werden begeistern. Täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Das Winterferienprogramm im Überblick:

Montag, 13.02.2017 I Beginn: 10 Uhr I Dauer: ca. 1,5h

Entdeckertour zu den Wölfen

Vorbei an Luchs und Wildkatze besucht ihr das 12-köpfige Wolfsrudel, erfahrt Wissenswertes über diese faszinierenden Tiere und dürft sogar ein Wolfsfell anfassen. Seid dabei wenn Nevin, Nena und die anderen Wölfe gefüttert werden. Hungrig? Dann grillt euch anschließend euer eigenes Stockbrot am Lagerfeuer. Unkostenbeitrag Stockbrot: je 0,50 ?.

Dienstag, 14.02.2017 I Beginn: 10 Uhr I Dauer: ca. 1,5h



Basteln für Meise, Gimpel & Co.

Was fressen unsere gefiederten Freunde im Winter? Und mögen Meisen eigentlich Knödel? Beobachtet gemeinsam das Futterhaus und erfahrt Spannendes über die Wintervögel und deren Fütterung. Die Bastler unter euch können sich freuen: Baut eine Futterglocke für eure Wildvögel zuhause.

Mittwoch, 15.02.2017 I Beginn: 10 Uhr I Dauer: ca. 1,5h

Dickes Fell für kalte Tage

Wenn der Winter kommt, holen wir unsere dicken Jacken aus dem Schrank. Doch wie machen das eigentlich unsere tierischen Nachbarn? Erfahrt, wie sich die einheimischen Tiere vor der Kälte schützen. Welche Tricks habt ihr auf Lager? Ein guter Tipp: Bei uns könnt ihr einen Lippenpflegestift selbst herstellen. Unkostenbeitrag: 1,00?.

Donnerstag, 16.02.2017 I Beginn: 10 Uhr I Dauer: ca. 1,5h

Entdeckertour zu den Wölfen

Vorbei an Luchs, Wildkatze & Co. besucht ihr das 12-köpfige Wolfsrudel, erfahrt Wissenswertes über diese faszinierenden Tiere und dürft sogar ein Wolfsfell anfassen. Seid dabei wenn Nevin, Nena und die anderen Wölfe gefüttert werden. Hungrig? Dann grillt euch anschließend euer eigenes Stockbrot am Lagerfeuer. Unkostenbeitrag Stockbrot: je 0,50 ?.

Candle-Light-Dinner ? Valentinstag im Wildpark-MV

Verliebte aufgepasst: Am 14. Februar 2017 wird es so richtig romantisch. Das Candle-Light-Dinner im Güstrower Wildpark-MV ist die perfekte Valentinsüberraschung. Der Abend beginnt mit einer kleinen Wolfswanderung. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang und ein Dinner im Kerzenschein. Hierbei können sich die Gäste von einem besonderen Drei-Gänge-Menü überraschen lassen. In gemütlicher Atmosphäre genießen die Pärchen den Abend direkt im AQUA-Tunnel oder vor dem großen Natur-Aquarium mit den vorbeiziehenden Fischschwärmen. Anmeldungen und Infos unter Telefon 03843 24 68 0. Gutscheine sind ebenfalls erhältlich.

Tierische Menü-Zeiten bei Meerschweinchen und Co.

Tägliche Fütterungen und Tierinfos:

11:30 Uhr Frettchen

13:00 Uhr Große Futterrunde (Damwild, Wildschweine, Auerochsen, Raubtier-WG), Treffpunkt: Storchengehege

14.30 Uhr Eulen, Treffpunkt: Voliere am Eis-Café

