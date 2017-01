Vonage erhält erstes Patent für Nexmo API-Plattform

(PresseBox) - Vonage (NYSE:VG), einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen, gibt die Erteilung seines ersten Nexmo-Patents seit Übernahme des Unternehmens im Juni 2016 bekannt. Vonage ist damit im Besitz von 146 US-amerikanischen Patenten und vielen anderen Patenten in Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Patentanmeldungen sind derzeit noch anhängig, davon allein 200 in den USA.

Nexmo, die API-Plattform von Vonage, ermöglicht die Integration kontextbasierter, programmierbarer Text-, Chat- und Sprachkommunikationsfunktionen in Apps, Websites und Business-Systemen, die eine effizientere Kundenansprache gestatten.

Mit dem neuen Patent (U.S. Pat. No. 9,485,169) ist die proprietäre Vonage-Technologie Adaptive Routing? nun rechtlich geschützt. Adaptive Routing? sorgt für höhere Zustellraten, geringere Latenzzeiten und mehr Stabilität beim Versenden und Empfangen von Textnachrichten über die kontextbasierten Kommunikationsdienste von Nexmo.

Dank der Adaptive Routing?-Funktionalität und dem Direct-to-Carrier-Netzwerk von mehr als 1.000 Netzbetreibern ist die Nexmo-Plattform in der Lage, kontinuierlich mehrere mögliche Übertragungswege für Textnachrichten zu überwachen. Anhand von Echtzeitdaten zur relativen Performance wird anschließend der beste Übertragungsweg ausgewählt. Die Nexmo-Plattform verarbeitet mehr als 60 Millionen Datenpakete pro Monat; hierzu werden nicht nur die traditionellen Empfangsbestätigungen (DLR) der Netzbetreiber herangezogen, sondern auch Empfangsbestätigungen von Endnutzern. So stehen robustere Daten zur End-to-End-Performance zur Verfügung, mit denen die SMS-Zustellung letztendlich optimiert werden kann.

?Unternehmenskunden, die ihre Kunden direkt mit kontextbasierten Lösungen ansprechen möchten, bietet die Vonage-Technologie Adaptive Routing? eine höhere Kommunikationsqualität als zuvor?, so Tony Jamous, President von Nexmo, der API-Plattform von Vonage. ?Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Netzen und Netzbetreibern zusammen, die für kontextbasierte Kommunikationslösungen genutzt werden können. Das verschafft uns einen einmaligen Vorteil: Mit den automatisch erfassten Echtzeit-Performancedaten können wir den besten Übertragungsweg für Textnachrichten ermitteln. Anhand der Adaptive Routing-Algorithmen lässt sich dann der Datenverkehr über den optimalen Übertragungsweg leiten ? eine Art GPS für SMS-Nachrichten.?



Auch ZALORA, der führende Online-Modeanbieter Asiens, setzt auf Nexmo: Um seinen Kunden eine bessere Shopping-Experience bieten zu können, benötigte er eine zuverlässige globale Lösung für die schnelle und präzise Zustellung von SMS-Nachrichten. Tatsächlich sind SMS-Mitteilungen in vielen Ländern, in denen ZALORA tätig ist, die einzige Möglichkeit, den Kunden in Echtzeit anzusprechen. Daher nutzt ZALORA SMS-Nachrichten zum einen, um aktuelle Transaktions-, Auftrags- und Lieferdaten zuverlässig zu übermitteln; zum anderen werden sie für wirkungsvolle Marketingkampagnen eingesetzt, mit denen der Händler neue Umsätze generieren will.

?Die Zustellrate der SMS API von Nexmo ist so hoch, dass wir einen signifikanten Uplift feststellen konnten ? sowohl beim Umsatz als auch bei unserem Website-Traffic. SMS-Mitteilungen sind kein ?Nice-to-Have? mehr, sie werden von unseren Kunden mittlerweile erwartet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Nexmo die Grenzen des Möglichen in puncto Kundenkommunikation zu verschieben?, so Alicia Teo, Customer Experience Manager bei ZALORA.

Johanan Choo, Senior CRM System Analyst bei ZALORA, fügt hinzu: ?Die SMS birgt ein großes Potenzial, denn sie informiert unsere Kunden sehr zeitnah über aktuelle Angebote. Mit ihr haben wir bei unseren Marketingaktivitäten einen Kontaktpunkt für unsere Kundenansprache. Die SMS API von Nexmo sorgt für mehr Transparenz hinsichtlich unserer Marketingausgaben und ermöglicht unserem Marketingteam, strategisch ausgerichtete, kostenbewusstere Entscheidungen zu treffen.? Mehr zu Adaptive Routing erfahren Sie hier.

Über Vonage

Vonage (NYSE: VG) ist einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten für Unternehmen. Das Vonage-Portfolio cloudbasierter Kommunikationslösungen ermöglicht Unternehmen nicht nur die interne Zusammenarbeit, sondern auch den engen Kontakt zum Kunden über jeden Kommunikationsweg und auf jedem Endgerät.

Die Nexmo API-Plattform von Vonage stellt Tools für die Entwicklung von Voice-, SMS- und Telefonnummernverifizierungsdiensten bereit, mit denen kontextbasierte, programmierbare Kommunikationslösungen in mobile Apps, Websites und Business-Kommunikationssysteme integriert werden können. Ziel ist es, Unternehmen die einfache Echtzeit-Übermittlung relevanter Informationen an Kunden auf der ganzen Welt zu ermöglichen ? via SMS, Chat, soziale Medien und Sprachkommunikation.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Suite funktionsstarker Kommunikationslösungen für Privatkunden. 2015 und 2016 wurde Vonage von den Gartner-Analysten im ?Gartner Magic Quadrant for Unified Communications as-a-Service, Worldwide? als Visionär bezeichnet. Darüber hinaus erhielt Vonage die Auszeichnung ?Growth Excellence Leadership Award for Hosted IP and Unified Communications and Collaboration (UCC) Services? des internationalen Marktforschers Frost & Sullivan. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vonage.com.

Der Hauptsitz der Vonage Holdings Corporation befindet sich in Holmdel, USA. Vonage® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Vonage Marketing LLC, einem Unternehmen der Vonage America Inc. Folgen Sie uns auf Twitter (www.twitter.com/vonage). Um Vonage-Fan zu werden, besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/vonage. Abonnieren Sie uns auf YouTube: www.youtube.com/vonage.





