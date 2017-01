Zaluti Deutschland präsentiert professionelle Raumbeduftungen auf der Messe HOGA Nürnberg

Der seit über 9 Jahren erfolgreich in der professionellen Raumbeduftung tätige Hersteller Zaluti stellt seine eleganten und modernen Produkte erstmals auf der am 14. Januar 2017 beginnenden Hotelmesse “HOGA” in Nürnberg aus.

Farbenvielfalt bei den Zaluti-Duftgeräten der Serie AIR:1

(firmenpresse) - Der Fokus des holländischen Unternehmens liegt auf der Entwicklung und eigenen Fertigung hochwertiger Duftgeräte und Düfte.

Attraktive Designs, kompakt verpackte Technologien, hochwertige Materialien und ein flüsterleiser Betrieb sind nur einige Merkmale, die Zaluti bei den aktuellen Duftgeräten realisiert hat.

Und auch die exklusiven Zaluti-Düfte werden aus hochwertigen und ausgesuchten Rohstoffen in Grasse hergestellt, einer Region in der Provence, die bekannt ist als “die Wiege des Parfüms”.

Darüber hinaus werden alle Zaluti-Duftgeräte wartungsfrei betrieben.

Zaluti kooperiert und beliefert in Europa bereits renommierte Hotelketten, ebenso namhafte Handelshäuser und auch Freizeiteinrichtungen mit den eigenen Systemen und Düften.

Denn bereits beim Betreten eines edlen Hotels sind alle Sinne der Gäste gespannt und in freudiger Erwartung. Mit professioneller Raumbeduftung von Zaluti werden die Besucher bereits am Eingang mit einer eigenen Duftnote empfangen und dies vermittelt den Gästen ein sicheres, angenehmes Gefühl.

Stimmt der Duft, erschafft er Momente der inneren Zufriedenheit, dann ist der Gast „zu Hause“ angekommen!

Seit November 2016 ist Zaluti numehr auch direkt in Deutschland aktiv.

Sie finden Zaluti auf der Messe “HOGA” in Nürnberg vom 14. bis 16. Januar in Halle 3A, Stand C18.







Wir sind in der Welt der Düfte und Raumbeduftung seit vielen Jahren aktiv.

Unsere Systeme fertigen wir in Brabant, Niederlande, unsere Düfte werden von unseren Parfümeuren in Grasse, Provence für uns komponiert und wir sind Ihr Ansprechpartner in Deutschland.

