Spreadshirts Spin-off Pixel Cotton im neuen Outfit

Merchandising-Plattform für Gamer ist exklusiver Partner der DreamHack in Leipzig

(firmenpresse) - Das E-Commerce-Unternehmen Spreadshirt relauncht seine Merchandising-Plattform für Gamer im neuen Design und mit neuen Features. Das Spin-off Pixel Cotton ist eine Inhouse-Entwicklung des Gaming-Teams von Spreadshirt und hat sich komplett der Gamer-Welt verschrieben. Nach dem erfolgreichen Soft Launch im Sommer 2016 wurde Pixel Cotton mit wertvollem Feedback aus der Gaming-Community überarbeitet.



Highlights des Relaunches:

Die Nutzerführung ist an eine Spielnavigation angelehnt, unter jedem Menüpunkt tauchen Nutzer in eine andere Welt ein.

Thematisch ausgewählte Kollektionen rund um Spiele wie Counterstrike, Events wie BlizzCon oder Gamer-Lifestyle wie Flaming erleichtern die Suche nach passenden Produkten.

Mit Hilfe einer Steam-Connection können Gamer ihren Steam-Account mit Pixel Cotton verbinden. Anhand der genutzten Spiele und der darin erreichten Achievements werden neue Produkte und Angebote freigeschalten.



Pixel Cotton bietet sowohl Mainstream-Spielern, als auch Hardcore-Gamern und e-Sport-Professionals exklusives Merchandising – Kleidung, Accessoires und andere Fanartikel – zu Spielen wie Counter Strike, The Witcher oder Assassin‘s Creed.



„Es gibt kein Standard-Merchandise, das allen Gamern gefällt“, erklärt Claudia Schindela, Head of Gaming bei Spreadshirt und Masterchief of Pixel Cotton. „Die Gaming-Community hat eine eigene Kultur mit vielfältigen Codes, Memes und Erkennungszeichen entwickelt. Nur Gamer können diese Sprache entschlüsseln. Pixel Cotton knüpft genau hier an. Gamer finden ihren Stil, zeigen ihre Leidenschaft und können sich mit anderen dazu austauschen.“



B2B-Bonuspunkt - Genaue Zielgruppenansprache für Publisher

Pixel Cotton ist nicht nur für Gamer interessant, sondern bietet auch Publishern neue Merchandising-Möglichkeiten. Verleger von Computerspielen erreichen durch die Steam-Verbindung genau die Gamer, die ihre Spiele zocken und können zielgruppenspezifisch passgenaue Produkte oder Achievements bereitstellen.





Aussteller und exklusiver Merchandise-Partner der DreamHack Leipzig

Die DreamHack Leipzig (13. – 15.01.2017) ist das dreitägiges Gaming-Festival für den deutschsprachigen Raum. Gaming-Interessierte können sich auf professionelle e-Sport-Turniere, die neueste Hard- und Software sowie Deutschlands größte LAN-Party, einen Cosplay-Contest sowie Stars der e-Sport-Community freuen. Pixel Cotton ist exklusiver Merchandise-Partner und wird vor Ort nicht nur limitierte Gamewear anbieten, sondern auch eine Bühne mit bekannten Streamern, spannenden Interviews und Fun-Turnieren bespielen.







https://www.spreadshirt.de/newsroom/



Spreadshirt ist eine international agierende E-Commerce-Plattform für den On-Demand-Druck von Kleidung und Accessoires. Weltweit nutzen Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen zu vermarkten und zu gestalten.



Das 2002 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Leipzig beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter. Spreadshirt erzielte 2015 einen Umsatz von rund 85 Mio. Euro und verschickte über 3,6 Mio. Artikel in 180 Länder. Die Plattform ist in 18 Märkten sowie 12 Sprachen aktiv und betreibt 5 Produktionsstandorte in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und den USA. Spreadshirt hat über 70.000 Partner, u.a. aus den Bereichen Gaming und Entertainment sowie zahlreiche YouTuber.



Zur Spreadshirt-Familie gehören auch TeamShirts, ein Angebot speziell für Gruppenbesteller, und Pixel Cotton, eine Plattform von Gamern für Gamer.



www.spreadshirt.de

www.teamshirts.de

www.pixelcotton.com

