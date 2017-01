print24.com verlängert das beliebte Express for Standard-Programm

Onlinedruckerei bietet Expressversand zum Standardpreis

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) RADEBEUL, Deutschland. ? Die Onlinedruckerei UNITEDPRINT SE, zu der die bekannte Marke print24.com gehört, verlängert ihr exklusives ?Express for Standard?-Programm bis zum 31. März 2017!

Bei dem sogenannten ?Express for Standard?-Programm profitiert ein ausgewählter Kundenkreis von print24.com von einem bis zu 25% günstigeren Produktpreis! Die Teilnehmer bestellen beliebte Topseller ab Auflage 1 und erhalten diese mit schnellem Expressversand zum Standardpreis. Neben Flyern/Falzflyern und Plakaten/Postern stehen seit dem vergangenen Jahr auch Visitenkarten und Briefpapier im EfS-Programm zur Verfügung!

Ali Jason Bazooband, Vorstand Marketing/Innovation von print24.com, sagt dazu: ?Wir freuen uns, unseren Teilnehmern die beliebten Topseller nicht nur bedeutend billiger, sondern gleichzeitig auch noch wesentlich schneller liefern zu können!? Das EfS-Programm läuft nur noch bis zum 31. März 2017 und gilt für einen ausgewählten Kundenkreis von print24.com.

print24.com ist eine Marke von UNITEDPRINT SE, einem globalen und innovationsorientierten E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas ist UNITEDPRINT SE mit den bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) am Markt vertreten und beschäftigt über 700 Mitarbeiter an weltweit 26 Standorten. Diese befinden sich neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern, in Brasilien, China, Kanada sowie den USA. Das Unternehmen bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformatdruck und dem Gastronomiebedarf. Kunden profitieren zudem von einer Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit sowie dem branchenweit einmaligen 30/60/90-Zahlungsmodell.

